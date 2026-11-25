Ile kosztuje sztuczna choinka w 2026? Fot. Sean Ingram / Pexels.com

Sezon na sztuczne choinki ruszył na dobre, a sieciówki prześcigają się w nieszablonowych pomysłach. W sklepach znajdziemy gęste od igieł klasyki do salonu, kompaktowe propozycje na parapet, modele z wbudowanymi diodami, a także technologiczne eksperymenty. Największym zaskoczeniem są jednak ceny – obok drzewek tańszych niż barszcz stoją takie, za które trzeba wyłożyć czterocyfrową sumę.

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Święta już za miesiąc. Sezonowe oferty sklepów pękają w szwach od różnorodnych dekoracji. Tym razem postawimy na klasykę – sztuczną choinkę. Przekonajmy się, ile w tym roku może kosztować drzewko. W tym celu przyjrzyjmy się ofertom 6 popularnych w Polsce sklepów.

Co do zaoferowania mają IKEA, Jysk oraz Sinsay? Choinka na każdą przestrzeń i kieszeń

W tym roku oferta sztucznych choinek w IKEA jest naprawdę szeroka. Sklep przygotował pełnowymiarowe choinki do wewnątrz i na zewnątrz, które mają od 150 cm do 180 cm wysokości, ale też kilka nietypowych, mniejszych propozycji.

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Źródło: IKEA.com

Z mniejszych choinek mamy model o wysokości 84 cm za 59,99 zł oraz model o wysokości 55 cm za 39,99 zł, a także – to wersja budżetowa dla mikrokawalerek – najtańszy w naszym zestawieniu wariant za 3,99 zł, który może poszczycić się wysokością 6 cm.

Źródło: IKEA.com

Masę propozycji ma także Sinsay, który choinkę wysoką na 150 cm wycenia na 79,99 zł. Poza tym w sklepie można kupić minimalistyczne drzewko o wysokości 50 cm za 19,99 zł, nieco większy model (65 cm) za 29,99 zł, ciekawy wariant bez standardowej doniczki o wysokości 60 cm również za 29,99 zł, niewielką sztuczną choinkę wyposażoną w LED-y, której wymiary to 10 cm na 22 cm, a cena wynosi 32,99 zł, a także 50-centymetrowy bestseller (według sklepu), który ma kilka czerwonych akcentów i kosztuje 22,99 zł

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Fot. Sinsay.com

Jysk poszedł w tym roku w nieco innym kierunku. Jego propozycje są wyraźnie droższe, ale na zdjęciach widać, że roi się na nich od igieł. Najdroższa propozycja ma 210 cm i kosztuje aż 425 zł za sztukę. Kompaktowa kuzynka z tej samej serii o wysokości 180 cm kosztuje 350 zł.

Jysk ma też sztuczne drzewko stylizowane na jodłę z szyszkami, które zamontowane jest w doniczce z jutową osłonką. Ma 90 cm wysokości i kosztuje 115 zł. Poza tym w ofercie sklepu jest też sztuczne drzewko z lampkami LED, które kosztuje 115 zł i ma 75 cm wysokości. W przypadku zakupu tego produktu warto wyposażyć się w 3 baterie AA – to właśnie one zasilają światełka drzewka.

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Fot. jysk.pl

W Action i TEDi też mają coś ciekawego

W Action pojawiło się ostatnio od groma sztucznych choinek. Wśród nich są także modele ze śniegiem i oświetleniem LED. W holenderskim sklepie ceny są niższe niż u skandynawskiej konkurencji.

Szczególną uwagę przykuwa "drzewko" za 79,95 zł, które ma 150 cm wysokości i 216 odrębnych diod LED. O ile drzewkiem można ten wytwór nazwać – w praktyce przypomina bardziej szkielet z pojedynczymi "igłami". Produkt jest też nieco "smart". Nieco, bo automatycznie wyłącza LED-y po 6 godzinach. Moc LED-ów zamontowanych na choince to 3,6 W.

Źródło: Action.com

Wśród bardziej klasycznych propozycji znajdziemy "Choinkę Deluxe", która aktualnie jest na promocji za 99,95 zł i ma aż 210 cm, a także mniejszy model o wysokości 180 cm w tej samej cenie. Warto zaznaczyć, że pod tagiem "choinka" Action ma w ofercie aż 142 produkty.

Zupełnie inaczej jest w przypadku niemieckiego sklepu TEDi. Ten stawia na klasyczną choinkę o wymiarach 85 cm na 85 cm na 180 cm. Ich jedyny produkt w tej kategorii (przynajmniej z tych, które wylistowane są na stronie sklepu) kosztuje 90 złotych.

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A może choinka z LEGO?

LEGO do tematu świąt podeszło w dość nietuzinkowy sposób. Duńska marka ma w swojej ofercie rodzinną choinkę za 1299,99 zł. W rzeczywistości jest to baza, w której znajdziemy kuchnię, centrum dowodzenia Świętego Mikołaja, warsztat elfów i pokój gier. W zestawie jest też kot z klocków, kilka minifigurek i figurek oraz... pudełko, które ma pozwalać na przechowywanie choinki do następnych świąt.

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