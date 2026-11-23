TEDi zamierza otworzyć 400 lokali w Polsce. Fot. Shutterstock / columbo.photog

Niemiecki gigant dyskontowy nie zwalnia tempa i konsekwentnie umacnia swoją pozycję w Polsce. Najnowsze otwarcia w kilku mniejszych miastach to element ambitnej strategii, która w najbliższych latach może poważnie przetasować układ sił na naszym rynku handlowym.

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Lokale niemieckiej sieci TEDi otwierają się na potęgę. Obecnie dyskont non-food koncentruje się na miastach powiatowych i lokalnych parkach handlowych. Sieć korzysta z nieustającego zainteresowania Polaków ofertą sklepów z niedrogimi produktami. Wygląda też na to, że w najbliższym czasie może dojść do przetasowania w czołówce marketów tego typu pod względem liczby sklepów.

TEDi otwiera aż 5 nowych lokali

W drugiej połowie listopada TEDi otworzyło sklepy w trzech nowych lokalizacjach. Ich dokładne adresy to:

ul. Karpacka 2, Sanok, ul. Nowowiejska 39B, Pińczów Strefa Lotnisko 10, Piła.

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Wszystkie te lokale zostały otwarte 19 listopada. "Każdy z nowo otwartych sklepów oferuje blisko 650 m² powierzchni handlowej, wypełnionej inspirującymi produktami do domu, dekoracjami, artykułami sezonowymi, kreatywnymi akcesoriami oraz wieloma praktycznymi rozwiązaniami w atrakcyjnych cenach" – czytamy w komunikacie sieci na LinkedIn.

Wcześniej sieć poinformowała o otwarciu sklepów w Ożarowie Mazowieckim i Brodnicy. Ich adresy to:

ul. Poznańska 224A, Ożarów Mazowiecki, ul. Podgórna 88 B, Brodnica.

Wszystkie pięć nowych lokali znajduje się w parkach handlowych.

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5 nowych lokali to dopiero początek. TEDi celuje w 600 sklepów

TEDi planuje postawienie w Polsce 600 sklepów w ramach długoterminowego planu ekspansji. Realizacji podboju polskiego rynku sprzyja przejęcie placówek sieci Woolworth. Obecnie TEDi zbliża się do zarządzania aż 400 lokalizacjami. Wciąż jest dość daleko za "królem" polskiego rynku – Pepco, które ma ponad 1 400 sklepów nad Wisłą. TEDi zbliża się za to powoli do Action, które niedawno świętowało 500 otwartych lokalizacji. Sklep ma też szansę wyprzedzić swojego rodzimego rywala – sieć KiK, która w ostatnim czasie stawia na mniejsze placówki.

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Warto też zauważyć, że TEDi bardzo prężnie rozwija się poza granicami naszego kraju.

Dalsza część artykułu poniżej.

TEDi planuje 5 000 sklepów do 2029 roku

Sieć TEDi powstała w 2004 roku. Do Polski weszła w 2018 roku. Planowana przez sklep ekspansja ma obejmować otworzenie 5 tys. placówek w Europie do 2029 roku. "W tym celu otwieramy co najmniej jeden sklep każdego dnia roboczego" – informuje sieć na swojej stronie.

Co ciekawe, TEDi ma bardzo jasny plan ekspansji. Zakładają stawianie lokali w zasięgu ponad 20 tys. mieszkańców lub ponad 40 tys. mieszkańców w obszarze 15-minutowego dojazdu. Sklepy stawiane są w otoczeniu dyskontów, supermarketów, drogerii i sieci odzieżowych. TEDi celuje w dość duże powierzchnie – od 650 do 800 m².

Jeśli chodzi zaś o międzynarodowy zasięg sieci, poza Polską i Niemcami TEDi jest obecnie w:

Portugalii, Hiszpanii, Francji, Belgii, Włoszech, Słowenii, Austrii, Chorwacji, Węgrzech, Czechach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii.