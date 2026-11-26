HBO przygotowało dokument o zbrodni połanieckiej Fot. Kadr ze "Wśród nocnej ciszy" / HBO Max

"Wśród nocnej ciszy" Jana Holoubka wstrząsa widzami, a przed nami jeszcze cztery odcinki i wyjątkowo mocny finał. HBO Max nie kończy jednak na fabule. 1 stycznia 2027 roku na platformie zadebiutuje dokument "Noc truchleje. Zbrodnia połaniecka", w którym o tamtej nocy opowiedzą prawdziwi świadkowie, śledczy i jeden ze skazanych.

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Serial Jana Holoubka, który zadebiutował na HBO Max 13 listopada, to jedna z najgłośniejszych polskich premier roku. "'Wśród nocnej ciszy' to serial porażający. Porażający aktorstwem, realizacją, realizmem i porażający złem, które wylewa się z ekranu. Zbrodnia połaniecka jest u Jana Holoubka symbolem nie tylko upadku ludzkiej moralności, ale wypaczonej władzy i religii, którą dzierżą w swoich rękach źli ludzie. Z każdym odcinkiem byłam coraz bardziej pod wrażeniem i coraz bardziej zdołowana. A aktorzy? Wybitni" – pisaliśmy w recenzji naTemat.

Scenariusz Macieja Kowalewskiego powstał na podstawie reportażu Wiesława Łuki "Nie oświadczam się", ale sam Holoubek podkreślał w rozmowie z nami, że nie zależało mu na wiernej rekonstrukcji wydarzeń z 1976 roku. Kto chce poznać fakty, dostanie je już w Nowy Rok.

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"Noc truchleje. Zbrodnia połaniecka" to nowy dokument HBO Max. Idealny po "Wśród nocnej ciszy"

Dokument "Noc truchleje. Zbrodnia połaniecka" wraca do śledztwa, które przez wiele miesięcy toczyło się w atmosferze strachu, gróźb i przekupstwa. Twórcy oparli się na relacjach uczestników śledztwa i procesu, wspomnieniach świadków, materiałach archiwalnych, aktach sądowych i ekspertyzach kryminalistycznych.

"Jedną z najważniejszych postaci w tej historii jest Zdzisława Kalita, matka Krystyny oraz Miecia. Nie godząc się z oficjalną wersją wydarzeń, samotnie i z niezwykłą determinacją domagała się wyjaśnienia okoliczności śmierci swoich dzieci. To właśnie jej upór doprowadził do ponownego podjęcia sprawy i stał się jednym z impulsów do przełomowych działań śledczych. Równolegle film przedstawia pracę policjantów i prokuratorów, którzy musieli zmierzyć się nie tylko z brakiem dowodów, ale przede wszystkim z niemal całkowitą zmową milczenia lokalnej społeczności" – opisuje HBO Max. Dodajmy, że Zdzisława Kalita zmarła w 2020 roku. Do końca życia mieszkała w Zrębinie.

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Fot. HBO Max

Przewodnikiem po tej historii jest Henryk Buczek, oficer śledczy, który prowadził dochodzenie. Widzowie serialu "Wśród nocnej ciszy" od razu skojarzą to imię z Henrykiem Maczkiem, młodym śledczym granym przez Jędrzeja Hycnara, który był wzorowany na Buczku. Przed kamerą wystąpili też Wojciech Malicki, dziennikarz, który opisywał sprawę od początku, sam Wiesław Łuka oraz karnistka Hanna Gajewska-Kraczkowska. Twórcom udało się również dotrzeć do Henryka Witka, jednego ze skazanych, który po latach przedstawia swoją perspektywę.

Dokument wyreżyserowali Grzegorz Jankowski i Krzysztof Kudelski. Jankowski napisał też scenariusz, za zdjęcia odpowiada Adam Palenta, a muzykę skomponował Daniel Sałaciński. Finał "Wśród nocnej ciszy" HBO Max pokaże 18 grudnia, tuż przed 50. rocznicą tragedii. Dokument zamknie tę wstrząsającą opowieść tydzień po rocznicy, 1 stycznia.

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Zbrodnia połaniecka. Co wydarzyło się w Wigilię 1976 roku?

Uwaga, spoilery do serialu!

W nocy z 24 na 25 grudnia 1976 roku, w drodze z pasterki w Połańcu, zginęło troje ludzi: 18-letnia Krystyna Łukaszek w piątym miesiącu ciąży, jej mąż, 25-letni Stanisław Łukaszek, oraz jej 12-letni brat Mieczysław Kalita. Za zbrodnią stał Jan Sojda, nazywany "królem Zrębina". Od lat żywił urazę do rodziny Kalitów, a bezpośrednim zapalnikiem stało się oskarżenie jego siostry o kradzież wędlin na weselu Krystyny i Stanisława. Sojda nie mógł wybaczyć oskarżenia swojej rodziny o złodziejstwo.

Do zabójstwa Sojda wciągnął swoich najbliższych – szwagra Józefa Adasia oraz dwóch zięciów, Jerzego Sochę i Stanisława Kulpińskiego. Pomagał im też kierowca autobusu Henryk Witek, jedyny sprawca spoza ich rodziny. Rodzeństwo oraz Stanisław zostali wywabieni z kościoła pod pretekstem, że w domu awanturuje się ich pijany ojciec.

Dalsza część artykułu poniżej.

Na szosie do Zrębina Socha potrącił chłopca samochodem, a następnie przejechał po jego głowie. Dorosłych zatłuczono kluczem do kół autobusowych. Wszystko działo się na oczach około 30 pasażerów autobusu, z których nikt nie zareagował. Zabójcy upozorowali wypadek drogowy, przejeżdżając autobusem po ciałach, oraz rozebrali ciało Krystyny, by zasugerować napaść.

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Sojda zmusił świadków do przysięgi milczenia – całowali krzyż, podpisywali się własną krwią, a dodatkowo zostali przekupieni gotówką i zastraszeni. Milicja szybko uznała sprawę za wypadek, a śledztwo prowadzono niedbale. Przełom przyniosły determinacja matki ofiar oraz zeznania dwóch świadków, którzy przerwali zmowę milczenia: 14-letniego Stanisława Strzępka i Leszka Brzdękiewicza. Ten ostatni jeszcze przed procesem został wyłowiony martwy z rzeki w niewyjaśnionych do końca okolicznościach. Ekshumacja w maju 1977 roku wykazała, że ofiary zginęły od ciosów tępym narzędziem.

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Proces przed Sądem Wojewódzkim w Tarnobrzegu był gigantyczny – przesłuchano ponad 200 osób. Gdy sąd pytał oskarżonych i świadków o przebieg zdarzeń, wielu z nich odpowiadało krótkim "Nie oświadczam się", co stało się symbolem tej zmowy i dało tytuł słynnemu reportażowi Wiesława Łuki. W 1979 roku czterech członków rodziny Sojdy skazano na karę śmierci, a Henryka Witka na 5 lat więzienia (Witek m.in. gonił Krystynę, przyświecał Sojdzie latarką i pomógł ułożyć zwłoki).