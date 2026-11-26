Dawid K. w coraz większych tarapatach. Jest decyzja po głośnej aferze Fot. UW.warszawa.pl / Jet Stouten / Unsplash / Montaż: naTemat.pl

Dawid K. z zarzutami po aferze w Szpitalu Południowym. Tym razem sprawą zajął się Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Lekarz będzie musiał złożyć wyjaśnienia.

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O decyzji poinformował na platformie X rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.

Zarzuty dla Dawida K. Naczelna Izba Lekarska zabiera głos

"Zgodnie z obietnicą przekazuję do wiadomości publicznej: Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej podjął decyzję o przedstawieniu zarzutów Dawidowi K. Dotyczą one rzetelności wykonywania zawodu, naruszenia etyki i podważenia zaufania do zawodu lekarza. Będziemy informować o kolejnych etapach postępowania na bieżąco" - czytamy

Jak pisaliśmy w naTemat, Dawid K. znalazł się w centrum afery po publikacji portalu Zero.pl. Dziennikarz Patryk Słowik opisał nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym. Z ustaleń serwisu wynikało, że lekarz jako koordynator SOR-u miał zarobić w ciągu roku około 1,6 mln zł, choć wciąż odbywał specjalizację z anestezjologii. Dziennikarze opisali też przypadki przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością.

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Sprawą zajęła się prokuratura, która wszczęła dwa śledztwa, by prześwietlić aferę w Szpitalu Południowym. 6 października Dawid K. usłyszał zarzut oszustwa na kwotę 583,5 tys. zł. Według śledczych przez kilkanaście miesięcy miał przedstawiać szpitalowi nierzetelne faktury.

– Mówimy tu o działaniu w okresie kilkunastu miesięcy, kiedy zatrudniony był Dawid K. w Szpitalu Południowym na różnych oddziałach. I chodzi tutaj o kilkadziesiąt faktur złożonych, w których poświadczona została nieprawda co do spędzonego czasu w pracy, niezgodnego z deklaracjami – mówił wówczas prok. Skiba.

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Rzecznik prokuratury przekazał, że lekarz nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył obszerne, wielogodzinne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tys. zł oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

Po nagłośnieniu afery Dawid K. zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej i mandatu radnego dzielnicy Ursus. Stracił też pracę w Warszawskim Szpitalu Południowym. Obecnie pacjentów przyjmuje teraz na wsi, w jednej z tamtejszych placówek.

Miażdżące wyniki kontroli NFZ. Lekarze widmo na dyżurach

Przypomnijmy, że w czwartek NFZ ujawnił wyniki kontroli w Szpitalu Południowym. Sprawdzono działalność SOR-u, oddziału intensywnej terapii i chirurgii w 2025 roku oraz wybranych miesiącach 2024 i 2026 roku.

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Kontrolerzy wykryli szereg nieprawidłowości, w tym chaos na SOR i lekarzy widmo. Pacjenci byli przyjmowani poza kolejnością, a lekarze wpisani do szpitalnych grafików dyżurów w tym czasie pracowali w innych placówkach. Stwierdzono też braki w obsadzie lekarskiej i niewystarczający nadzór nad personelem.

NFZ negatywnie ocenił również powierzenie koordynacji SOR-u lekarzowi, który nie miał odpowiedniej specjalizacji ani wymaganego doświadczenia zawodowego.

Co grozi Dawidowi K.? Sąd lekarski może odebrać prawo wykonywania zawodu

Sprawami odpowiedzialności zawodowej lekarzy zazwyczaj zajmują się rzecznicy okręgowych izb lekarskich. W przypadku Dawida K. postępowanie prowadzi jednak Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ze względu na szczególne okoliczności sprawy.

Lekarz ma 14 dni od otrzymania postanowienia na przedstawienie swojego stanowiska. Może złożyć wyjaśnienia osobiście albo skorzystać z pomocy prawnika. Po ich przeanalizowaniu rzecznik zdecyduje, czy zbierać kolejne dowody, umorzyć postępowanie, czy skierować wniosek o ukaranie do sądu lekarskiego.

Jeśli sprawa trafi do sądu, Dawidowi K. grożą m.in. nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych, zawieszenie czy nawet odebranie prawa wykonywania zawodu. Lekarz będzie mógł odwołać się od prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego do Sądu Najwyższego.