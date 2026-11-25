Warszawski Szpital Południowy musi zapłacić 2,3 mln zł kary nałożonej przez NFZ. Kontrolerzy wykryli nieprawidłowości przy przyjmowaniu pacjentów i rozliczaniu pracy lekarzy. W grafikach dyżurów wpisywano medyków, którzy w tym czasie pracowali w innych placówkach.
O wynikach kontroli zostaną powiadomione prokuratura, Rzecznik Praw Pacjenta i warszawski ratusz.
Lekarze widma w warszawskiej placówce. Szpital Południowy zapłaci 2,3 mln zł kary
Kontrola NFZ w Warszawskim Szpitalu Południowym rozpoczęła się 15 czerwca 2026 roku. Fundusz zajął się placówką po doniesieniach medialnych o jej działalności. Sprawdził, jak w 2025 roku oraz w wybranych miesiącach 2024 i 2026 roku działały szpitalny oddział ratunkowy (SOR), oddział intensywnej terapii i chirurgia.
Więcej informacji wkrótce.