Warszawski Szpital Południowy musi zapłacić 2,3 mln zł kary nałożonej przez NFZ. Fot. naTemat

Warszawski Szpital Południowy musi zapłacić 2,3 mln zł kary nałożonej przez NFZ. Kontrolerzy wykryli nieprawidłowości przy przyjmowaniu pacjentów i rozliczaniu pracy lekarzy. W grafikach dyżurów wpisywano medyków, którzy w tym czasie pracowali w innych placówkach.

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O wynikach kontroli zostaną powiadomione prokuratura, Rzecznik Praw Pacjenta i warszawski ratusz.

Lekarze widma w warszawskiej placówce. Szpital Południowy zapłaci 2,3 mln zł kary

Kontrola NFZ w Warszawskim Szpitalu Południowym rozpoczęła się 15 czerwca 2026 roku. Fundusz zajął się placówką po doniesieniach medialnych o jej działalności. Sprawdził, jak w 2025 roku oraz w wybranych miesiącach 2024 i 2026 roku działały szpitalny oddział ratunkowy (SOR), oddział intensywnej terapii i chirurgia.