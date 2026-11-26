Sąd dyscyplinarny Trybunału Konstytucyjnego obradował w czwartek w sprawie zarządzenia przerwy w wykonywaniu czynności służbowych przez Bogdana Święczkowskiego. Zapadła decyzja, że prezes TK zostaje zawieszony na 12 miesięcy.
W czwartek 26 listopada odbyło się posiedzenie sądu dyscyplinarnego Trybunału Konstytucyjnego, na którym podjęto decyzję o zarządzeniu przerwy w wykonywaniu czynności służbowych przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego na 12 miesięcy.
Sąd dyscyplinarny TK zdecydował ws. Święczkowskiego
W trakcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, które odbyło się 3 listopada, losowano składy sądów dyscyplinarnych, które zajmą się rozpoznaniem sprawy zawieszenia Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego.
Jeżeli chodzi o Bogdana Święczkowskiego, na rzecznika dyscyplinarnego w jego sprawie wylosowano sędziego TK wybranego jeszcze za czasów poprzedniej władzy, a wcześniej przez lata czołowego posła PiS Stanisława Piotrowicza. W trzyosobowym składzie orzekającym znaleźli się z kolei sędziowie wybrani w trakcie obecnej kadencji Sejmu: Maciej Taborowski, Magdalena Bentkowska oraz Krystian Markiewicz. Przewodniczącą i sprawozdawczynią składu orzekającego została jednocześnie Magdalena Bentkowska, która jako jedyna z tej trójki złożyła ślubowanie przed prezydentem.
Przypomnijmy, że 30 października na stronie TK pojawiło się oświadczenie, że zarządzono przerwę w pełnieniu czynności służbowych przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. W tym czasie Annę Korwin-Piotrowską, która ma najdłuższy staż sędziowski w Trybunale, wskazano jako osobę kierującą jego pracami, jednak przez odsunięte władze TK jej stanowisko nie jest uznawane.