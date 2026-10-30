Trwa afera wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Bogdan Święczkowski miał zostać zawieszony w pełnieniu dotychczasowych obowiązków, a jego miejsce miała zająć sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Tymczasem konto TK w serwisie X zaprzecza tym informacjom i mówi wprost o "zamachu stanu".
W piątek 30 października na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiło się oświadczenie, że zarządzono przerwę w pełnieniu czynności służbowych przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Ich obowiązki miała przejąć sędzia Anna Korwin-Piotrowska, jako posiadająca najdłuższy staż.
Trybunał Konstytucyjny w serwisie X: "Nastąpiło bezprawne przejęcie"
Oficjalne konto Trybunału Konstytucyjnego w serwisie X zaprzeczyło informacjom przekazywanym na stronie internetowej TK: "Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Prezesem Trybunału Konstytucyjnego jest nadal Bogdan Święczkowski, a Wiceprezesem Bartłomiej Sochański".
Jak dodano w komunikacie TK, "Pani Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie osoby uczestniczące w niniejszych działaniach popełniają przestępstwo zamachu stanu".
Anna Korwin-Piotrowska komentuje sprawę z TK
Wkrótce potem na antenie TVP Info Anna Korwin-Piotrowska skomentowała obecne działania wokół Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia potwierdziła, że to ona w piątek wydała zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.
– Ustawa z 30 listopada 2016 r. przewidziała sytuację, kiedy musi być osoba, która musi podjąć działania w tym wobec prezesa TK. Ponieważ nikt w Polsce nie stoi ponad prawem. Przepisy ustawy, a konkretnie art. 12 ust. 4 przewiduje, że w przypadku braku możliwości upoważnienia przez prezesa TK do kierowania Trybunałem taką osobą zastępującą prezesa jest osoba z najdłuższym stażem – wskazywała Korwin-Piotrowska.