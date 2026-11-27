Świąteczne romanse to kicz i urok Fot. Kadr z "W te święta mam cię na oku" / Netflix

Leighton Meester i Jared Padalecki podbili Netfliksa świąteczną komedią romantyczną "W te święta mam cię na oku". Jeśli po seansie macie ochotę na dokładkę cukru, mamy trzy inne romanse Netfliksa. Uwaga: są kiczowate i właśnie za to je kochamy. W końcu o to chodzi w świątecznych filmach o miłości, prawda?

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Blair Waldorf z "Plotkary" i Sam Winchester z "Nie z tego świata" w jednym świątecznym filmie? Netflix wiedział, co robi. "W te święta mam cię na oku" zadebiutowało na pierwszym miejscu listy anglojęzycznych filmów z wynikiem 27,6 mln wyświetleń i w pierwszym tygodniu trafiło do top 10 we wszystkich 93 krajach, w których gigant streamingu prowadzi ranking. Polska też ogląda na potęgę, a z pierwszego miejsca "Guarding Stars" (bo tak brzmi oryginalny tytuł) zrzucił dopiero w czwartek wojenny "The Mosquito Bowl" Petera Berga z Nicholasem Galitzinem i Billem Skarsgårdem.

Leighton Meester gra Hannah Brooks, twardą ochroniarkę, która ma pilnować gwiazdora kina akcji Jacka Stapletona (Jared Padalecki). Jack ma stalkera, więc Hannah jedzie z nim na święta na rodzinne ranczo w Montanie. Haczyk? Musi udawać jego dziewczynę. Co dalej, każdy wie, a w obsadzie jest też wspaniała Andie MacDowell jako mama Jacka. Film wyreżyserowała Elizabeth Allen Rosenbaum ("Purpurowe serca") na podstawie powieści "Będę twoim bodyguardem" Katherine Center.

REKLAMA

Fot. Netflix

3 świąteczne romanse Netfliksa, po których nie wyrzucisz telewizora przez okno

REKLAMA

To nie wada, tylko konwencja. Chodzi o eskapizm, fantazję, poprawę humoru, ogrzanie serca i poczucie klimatu Bożego Narodzenia. Patrząc jednak na oceny świątecznych romansów na Filmwebie, można odnieść wrażenie, że Polacy mają wobec nich... bardzo wygórowane oczekiwania. Może cały czas czekamy na kolejne "To właśnie miłość", "Holiday" albo (pierwsze) "Listy do M."? Cóż, może to się kiedyś wydarzy, ale to zdecydowanie nie ta liga i osobiście wolę wyłączać tryb krytyka podczas oglądania gwiazdkowych romansideł (polecam, życie na chwilę jest milsze).

REKLAMA

Na razie wybrałam trzy świąteczne romanse Netfliksa, które są ciepłe, urocze, romantyczne i bardzo świąteczne. Tandetne? Oczywiście. Ale te jeszcze nie powodują zgrzytania zębów (przynajmniej moich) i nie mam ochoty ciskać w telewizor kapciami (jak przy "Zamianie z księżniczką 3" i koszmarnych "Świątecznych dżentelmenach"). A jeśli gwiazdkowe historie miłosne na jedno kopyto absolutnie nie są waszą bajką, lepiej je omijajcie dla własnego zdrowia psychicznego i włączcie inne bożonarodzeniowe perełki. I nie zapominajcie o wybitnym "Przesileniu zimowym"!

1. Miłosna pułapka (2021)

Fot. Kadr z "Miłosnej pułapki"

Natalie (Nina Dobrev) pisze w Los Angeles felietony o swoich randkowych katastrofach. Gdy poznaje w aplikacji idealnego faceta, leci na drugi koniec Ameryki, żeby zrobić mu świąteczną niespodziankę. Na miejscu okazuje się, że dała się nabrać na fałszywy profil, a po drugiej stronie ekranu siedział niepozorny Josh (Jimmy O. Yang). Ten proponuje układ: pomoże jej zdobyć przystojniaka ze zdjęć (Darren Barnet), jeśli Natalie przez święta będzie udawać jego dziewczynę.

Jak pisaliśmy w naszej recenzji, to parada świątecznych klisz, której nie można odmówić uroku. Sceny z rodziną Josha (zwłaszcza z bratem granym przez Harry'ego Shuma Jr.) kradną film. Jest bardzo uroczo, bardzo rodzinnie i naprawdę zabawnie. I oczywiście zbyt słodko, ale w końcu to święta.

REKLAMA

Dalsza część artkułu poniżej.

2. Wieczny singiel (2021)

Fot. Kadr z "Wiecznego singla"

Peter (Michael Urie) ma dość pytań rodziny o to, dlaczego wciąż jest sam. Na święta zabiera więc do domu najlepszego przyjaciela Nicka (Philemon Chambers) i udają parę. Plan się sypie, kiedy mama Petera (Kathy Najimy) umawia go na randkę w ciemno ze swoim przystojnym trenerem (Luke Macfarlane). A jest jeszcze ciocia Sandy, czyli Jennifer Coolidge, która reżyseruje świąteczne jasełka. Więcej mówić nie trzeba.

To pierwsza świąteczna komedia romantyczna Netfliksa o gejach, a uroku i humoru ma w nadmiarze. Film dostał nawet nagrodę GLAAD Media, czyli wyróżnienia przyznawane za rzetelne i inkluzywne przedstawianie osób LGBTQ+ w mediach. Plus diwa-Coolidge jest prawdziwym złotem tego świata.

REKLAMA

3. Świąteczny zamek (2021)

Fot. Kadr ze "Świątecznego zamku"

Sophie Brown (Brooke Shields), autorka bestsellerów, uśmierca ukochaną bohaterkę swojej serii i ucieka przed skandalem do Szkocji. Tam zakochuje się w zamku i postanawia go kupić. Problem w tym, że gburowaty książę Myles (Cary Elwes z kultowej "Narzeczonej dla księcia") nie chce go sprzedać cudzoziemce. Reszty możecie się domyślić. A i ciekawostka: film wyreżyserowała Mary Lambert, która stanęła za kamerą "Smętarza dla zwierzaków" Kinga.