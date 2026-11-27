Nowy sondaż to zimny prysznic dla Donalda Tuska. Fot. shutterstock

Spłynęły wyniki nowego sondażu, w którym respondenci wskazali, kto byłby lepszy w roli premiera niż Donald Tusk. A może nie ma lepszego? Tak uważa tylko 20 proc. odpowiadających, reszta, wskazała inne odpowiedzi i innych kandydatów, a jeden wyróżnia się najbardziej.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Kto z obecnego obozu władzy sprawdziłby się na czele rządu lepiej niż Donald Tusk? Na to pytanie odpowiedzieli uczestnicy sondażu przeprowadzonego przez pracownię SW Research na zlecenie Onetu.

Wyniki nowego sondażu. Wskazali "następcę" Tuska

Jak wynika z opublikowanych danych, najliczniejsza grupa ankietowanych nie wskazała konkretnego nazwiska – odpowiedź "nie wiem" wybrało 41,6 proc. respondentów. Z kolei 20,5 proc. badanych oceniło, że żaden z polityków koalicji nie zastąpiłby obecnego szefa rządu z lepszym rezultatem, choć inny nowy sondaż pokazuje skalę problemów Tuska z utrzymaniem społecznego poparcia.

REKLAMA

Wśród wymienianych nazwisk najwięcej wskazań uzyskał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (17,7 proc.), od czasu rekonstrukcji rządu Donalda Tuska również wicepremier. Wyprzedził wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza (11,5 proc.), ministra finansów Andrzeja Domańskiego (4,5 proc.) oraz wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego (3,3 proc.). Innego przedstawiciela koalicji wskazało 0,8 proc. uczestników badania. Wychodzi więc na to, że za obecnym premierem nie wstawiło się ok. 80 proc., z czego prawie połowa nie wiedziała kogo wskazać.

REKLAMA

Warto też zwrócić uwagę na to, że rozkład odpowiedzi wyraźnie zależy od wieku ankietowanych. Podobnie było w poprzednich badaniach typu sondaż: kto na premiera.

Młodzi przeciwni Tuskowi, wolą Sikorskiego

W grupie do 24. roku życia Radosław Sikorski zebrał 25,7 proc. głosów, Władysław Kosiniak-Kamysz – 16,8 proc., Andrzej Domański – 11,4 proc., a Krzysztof Gawkowski – 7,1 proc. Opinię, że nikt nie byłby lepszy od obecnego premiera, wyraziło 3,7 proc. najmłodszych respondentów.

Szef dyplomacji utrzymał najwyższy wynik również w grupie respondentów 25–34 lata (20,9 proc.). W ten sposób Sikorski wyprzedził Władysława Kosiniaka-Kamysza (15,7 proc.) i Krzysztofa Gawkowskiego (10,1 proc.), natomiast obecnego premiera wskazało 6,8 proc. pytanych w tym przedziale wiekowym.

REKLAMA

Natomiast wśród badanych w wieku od 35 do 49 lat dystans między dwoma czołowymi politykami Koalicji Obywatelskiej wyraźnie maleje – Radosława Sikorskiego wybrało 18,1 proc., a Donalda Tuska 15,5 proc. ankietowanych. Odwrotna zależność występuje w grupie powyżej 50. roku życia, gdzie 31,8 proc. respondentów uznało, że żaden polityk z obecnej koalicji nie byłby lepszym szefem rządu niż Donald Tusk, natomiast Radosław Sikorski uzyskał 14,9 proc., a Władysław Kosiniak-Kamysz – 9 proc. wskazań.

Sondaż, w którym respondenci mieli do wyboru tylko Tuska i Sikorskiego

Przypomnijmy, że jeszcze latem, gdy pracownia SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej" zapytała Polki i Polaków, kto ich zdaniem byłby lepszym kandydatem na premiera, gdyby w 2027 roku rząd miała tworzyć Koalicja Obywatelska, obecny premier nie wypadł najlepiej.