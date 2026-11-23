Polacy ocenili w sondażu prezydenturę Karola Nawrockiego Fot. Shutterstock

Po ponad roku w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki wciąż ma więcej zwolenników niż krytyków, ale przewaga jest minimalna. Najnowszy sondaż dla Wirtualnej Polski pokazuje coś jeszcze: Polacy oceniają go prawie wyłącznie przez pryzmat swoich politycznych sympatii.

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Od początku kadencji Karol Nawrocki zawetował już blisko 50 ustaw, a taka liczba wet prezydenta to rekord. W dodatku, choć sam podkreśla, że reprezentuje wszystkich Polaków, jego polityka w dużej mierze idzie w parze z linią PiS i innych ugrupowań prawicy. Krytykuje rząd, a premiera Donalda Tuska nazywa "najgorszym premierem" po 1989 roku. Teraz Polacy ocenili prezydenta.

W sondażu zrealizowanym przez United Surveys by IBRiS dla WP dobrze prezydenturę Nawrockiego ocenia łącznie 49,6 proc. badanych. W tej grupie 25,7 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", natomiast 23,9 proc. "raczej dobrze". Źle ocenia ją 48 proc., w tym 39,6 proc. "zdecydowanie" i 8,4 proc. "raczej". Zdania nie ma 2,4 proc.

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Polacy ocenili w sondażu prezydenturę Karola Nawrockiego

Różnica wynosi więc 1,6 p.p. i mieści się w granicach błędu badania. Krytycy Nawrockiego są przy tym bardziej zdecydowani niż jego zwolennicy. Ocen "zdecydowanie negatywnych" jest o prawie 14 p.p. więcej niż "zdecydowanie pozytywnych".

Jak bardzo zmniejszyła się przewaga prezydenta, widać po porównaniu z sierpniem. Wtedy ta sama pracownia przeprowadziła dla WP sondaż na rocznicę prezydentury Nawrockiego. Dobrze oceniało go wówczas łącznie 56 proc. Polaków (33 proc. "zdecydowanie", 23 proc. "raczej"), a źle 40,5 proc. (29,7 proc. "zdecydowanie", 10,8 proc. "raczej").

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W trzy miesiące ocen pozytywnych ubyło 6,4 p.p., a negatywnych przybyło 7,5 p.p. Przewaga, która w sierpniu wynosiła 15,5 p.p., zmalała do 1,6 p.p. Najszybciej rośnie przy tym odsetek krytyków zdecydowanych: procent odpowiedzi "zdecydowanie negatywnie" wzrósł z 29,7 do 39,6.

Listopadowe badanie przeprowadzono w czasie sporu o Trybunał Konstytucyjny. Nawrocki dał Donaldowi Tuskowi czas do 11 listopada na deeskalację kryzysu. Premier zaproponował rozmowę w cztery oczy, ale do spotkania Donalda Tuska z Karolem Nawrockim nie doszło.

Inne pracownie pokazują jednak łagodniejszy obraz. W październiku Nawrocki dostał przed oczy wyniki nowego sondażu OGB dla stan360.pl: działania prezydenta dobrze oceniło w nim 47,41 proc. badanych, a źle 35,15 proc.

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Dwa obozy, dwie rzeczywistości

Najwyraźniejszy podział przebiega wzdłuż linii partyjnych. Wśród zwolenników koalicji rządzącej 85 proc. ocenia prezydenta "zdecydowanie negatywnie", a ocen pozytywnych jest tam bardzo mało. Z kolei wśród sympatyków opozycji dobrze ocenia go 88 proc. (56 proc. "zdecydowanie", 32 proc. "raczej").

Oba obozy wyraźnie się okopały. W sierpniu żaden wyborca koalicji nie ocenił Nawrockiego "zdecydowanie pozytywnie", a odpowiedź "zdecydowanie negatywnie" wybrało 77 proc. ankietowanych. Wśród wyborców opozycji dobrze oceniało go wtedy 94 proc. Dziś twardych krytyków w koalicji jest więcej, a poparcie wśród opozycji nieco osłabło.

Jeszcze wyraźniej widać to po głosowaniu w wyborach z 2023 roku. Wszyscy ówcześni wyborcy PiS oceniają Nawrockiego pozytywnie: 87 proc. "zdecydowanie", 13 proc. "raczej". Wśród wyborców KO 77 proc. wystawia mu ocenę "zdecydowanie negatywną".

Młodzi z Nawrockim, wykształceni przeciw

Znaczenie mają też wiek i wykształcenie. W grupie 18–29 lat prezydentura podoba się ponad 55 proc. badanych. Wśród 40–49-latków ponad 49 proc. ocenia ją źle, często "zdecydowanie". WP opisuje, że najstarsi wyborcy, powyżej 70 lat, są najbardziej spolaryzowani: dużo jest u nich ocen skrajnych w obie strony.

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Wśród osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym aż 73 proc. ocenia prezydenta "zdecydowanie pozytywnie". Wśród osób z wyższym wykształceniem ponad połowa wybiera odpowiedź "zdecydowanie negatywnie".