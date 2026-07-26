Większość respondentów nowego sondażu nie chce już Donalda Tuska za premiera. Fot. KPRM (CC BY-NC-ND 4.0)

Wyniki tego sondażu zabolą Donalda Tuska. Respondenci w nowym badaniu wskazali, kto powinien zostać premierem, gdyby Koalicja Obywatelska miała tworzyć rząd po wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Obecny premier niestety przegrał w starciu z innym politykiem tej frakcji. Wyniki nie pozostawiają złudzeń.

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Pracownia SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej" zapytała Polki i Polaków, kto ich zdaniem byłby lepszym kandydatem na premiera, gdyby w 2027 roku rząd miała tworzyć Koalicja Obywatelska.

Wyniki nowego sondażu. Ankietowani woleliby Sikorskiego zamiast Tuska

Ankietowani mieli do wyboru Radosława Sikorskiego albo Donalda Tuska. I tak obecnego szefa MSZ wskazało więcej, bo 25,2 proc. osób biorących udział w badaniu, a mniej – dokładnie 17,1 proc. wskazało na Donalda Tuska.

Okazuje się, że na Sikorskiego postawiło najwięcej młodych. – Radosław Sikorski lepiej sprawowałby rolę premiera według co trzeciej osoby z miast o wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców i nieco wyższego odsetka badanych w wieku do 24 lat (36 proc.). Grupą, która najczęściej za lepszego kandydata na przyszłego premiera uważa Donalda Tuska są respondenci o dochodach przekraczających 7000 zł netto (24 proc. wskazań na Donalda Tuska, 29 proc. wskazań na Radosława Sikorskiego) – opisał wyniki sondażu dla rp.pl Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

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Uwagę zwraca też wynik wśród osób niezdecydowanych. 32,6 proc. ankietowanych zadeklarowało bowiem, że obu polityków ocenia tak samo, a 25,1 proc. stwierdziło, że nie ma zdania na ten temat.

Przypomnijmy, że niemal rok temu (w sierpniu 2025 roku) ta sama pracownia przeprowadziła podobne badanie. Wówczas najwięcej, bo aż 34,7 proc. badanych wskazało, że Sikorski nie byłby lepszym premierem niż Tusk.

Nowe sondaże partyjne. Złe wieści dla Tuska, ale nie tylko

Wygląda więc na to, że rok później nastroje Polaków nieco się zmieniły. Biorąc pod uwagę scenariusz, że KO miałaby po wyborach parlamentarnych w 2027 roku ponownie znaleźć się w rządzie, warto też przyjrzeć się nowym sondażom partyjnym, a te też mogą być zimnym prysznicem dla Donalda Tuska. Ale Kaczyński też nie ma powodów do zadowolenia.

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Ostatnio pracownia Opinia24 na rzecz "Faktów" TVN sprawdziła poparcie dla poszczególnych ugrupowań w Polsce. Po rozłamie w PiS wzięto też pod uwagę potencjalne nowe ugrupowanie "Rozwój Plus", na którego czele stanąłby Mateusz Morawiecki. Wyniki sugerują odpływ poparcia z PiS i pogłębienie rozłamu na prawej stronie sporu politycznego. Ale też jednocześnie brak większości dla KO i słaby wynik koalicjantów Donalda Tuska.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Koalicja Obywatelska – 30,9 proc. Prawo i Sprawiedliwość – 17,7 proc. Konfederacja – 12,9 proc. Konfederacja Korony Polskiej – 9,6 proc. Lewica – 7,1 proc. Rozwój Plus – 6,2 proc. Partia Razem – 4,5 proc. Polskie Stronnictwo Ludowe – 3,3 proc. Polska 2050 – 0,6 proc.

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