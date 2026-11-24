Sondaż CBOS zdradza, co Polacy czują wobec polityki. Fot. Kancelaria Sejmu / Katarzyna Kwaczyńska, montaż: naTemat.pl

Polityczne dyskusje w sieci rzadko przynoszą satysfakcję, a znacznie częściej stają się źródłem frustracji, złości i poczucia bezradności. Najnowszy raport CBOS rzuca światło na emocjonalny krajobraz polskiego internetu. Jest to rzeczywistość bardzo skomplikowana, w której można dostrzec kilka przeczących intuicji zjawisk.

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Wygląda na to, że internetowa debata polityczna jest przede wszystkim źródłem frustracji, złości i bezradności. Tak przynajmniej sugeruje raport CBOS "Emocje w politycznej debacie internetowej".

Co więcej – ludzie nie tylko różnią się poglądami, ale również stosunkiem do politycznych przeciwników, a odczuwane przez nich trudne emocje mogą stanowić czynnik mobilizujący do aktywności w życiu publicznym. Z drugiej strony całkiem pokaźna grupa Polek i Polaków dystansuje się od sceny politycznej i odczuwa bezsilność wobec rzeczy, które się na niej dzieją.

Na czym polega badanie emocji w polityce CBOS-u?

CBOS zdecydował się przeanalizować emocje występujące w politycznej debacie w czterech różnych obszarach. Raport klasyfikuje:

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Afekt negatywny – jako złość, gniew, irytacja, strach i wstyd. Wiąże się z polaryzacją polityczną i niechęcią wobec przeciwników. Afekt pozytywny – jako dumę, entuzjazm i radość. Najczęściej wynika z utożsamiania się z własnym obozem politycznym i satysfakcji z jego sukcesów. Rezygnacja i alienacja – jako bezradność, znużenie i poczucie braku wpływu na rzeczywistość polityczną. Zaskoczenie polityczne – jako zdziwienie i dezorientacja, np. w kontakcie z informacjami sprzecznymi z dotychczasowym obrazem świata.

Polityka stoi trudnymi emocjami. Według CBOS najczęściej (często i bardzo często) odczuwane emocje podczas czytania politycznych postów w internecie to:

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Bezsilność i bezradność – 72 proc. Zdenerwowanie, irytacja i zniecierpliwienie – 58 proc. Wstyd i zażenowanie – 52 proc. Złość i gniew – 49 proc. Znużenie – 45 proc.

Radość często i bardzo często odczuwa zaledwie 6 proc. badanych, a ulgę i odprężenie jeszcze mniej, bo 5 proc. Uogólniając, pod górkę mają osoby, które aktywnie uczestniczą w dyskusjach politycznych w internecie. W ich przypadku obserwowany jest wysoki poziom negatywnego afektu. Jednocześnie takim osobom nie musi pomagać blokowanie użytkowników i zgłaszanie nieodpowiednich treści – to również wiąże się z występowaniem złości, smutku, strachu, wstydu i irytacji.

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Dalsza część artykułu poniżej.

Jak to się ma do gustu wyborczego?

Według raportu CBOS sympatycy opozycji i osoby o poglądach prawicowych wykazują najsilniejszy afekt negatywny. Natomiast sympatycy rządu i wyborcy lewicowi odczuwają częściej alienację i rezygnację.

Odcinanie się od polskiego grajdołka politycznego nie daje zbyt wiele. Osoby nieidentyfikujące się ani z rządem, ani z opozycją wykazują najniższy poziom pozytywnych emocji.

Istotne mogą być za to inne zmienne. Sondaż CBOS wskazuje, że w sferze politycznej kobiety częściej niż mężczyźni odczuwają negatywny afekt i zaskoczenie, a mężczyźni – pozytywny afekt wraz z rezygnacją i alienacją. W kwestii wieku – młodzi ludzie rzadziej odczuwają negatywny afekt, ale jest u nich sporo poczucia alienacji.

Co ciekawe, najbardziej negatywny afekt wykazują mieszkańcy dużych metropolii. Osoby z wykształceniem podstawowym częściej odczuwają za to alienację i afekt pozytywny.