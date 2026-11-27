Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanych o oszustwa przez BLIK. Fot. CBZC

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 13 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mieli nią kierować nastolatkowie. Według ustaleń śledczych sprawcy oszukali co najmniej kilkaset osób, wyłudzając pieniądze za pośrednictwem kodów BLIK.

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Oszuści używali różnych metod, żeby wyłudzić pieniądze. Jedną z nich było wystawianie fikcyjnych ofert sprzedażowych na stronach internetowych. Osoby, których interesował dany produkt, dostawały spreparowane linki, a te przekierowywały ich na witryny fałszywych sklepów.

Oszustwo na BLIK-a. Zatrzymali 13 podejrzanych

Jak podają funkcjonariusze CBZC, w ten sposób sprawcy pozyskiwali dane, które umożliwiały im realizację płatności, w tym kody BLIK. W niektórych przypadkach oszuści dzwonili nawet do swoich ofiar i zapewniali ich o wiarygodności ofert i tym samym nakłaniali do zakupu towaru.

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Na fałszywych ogłoszeniach przestępcy "sprzedawali" między innymi urządzenia elektryczne: telefony, hulajnogi i konsole. Skradzione pieniądze trafiały ostatecznie na inne rachunki bankowe, a część z nich oszuści lokowali w kryptowalutach. Sprawcy korzystali również z metody "na znajomego" z social mediów, znanej też jako oszustwo na BLIK-a. Podszywali się pod bliskie osoby i prosili o udostępnienie kodu. Niektórzy myśleli, że w ten sposób pomagają, a w rzeczywistości zasilali konta naciągaczy.

"Przestępczy proceder prowadzony był na terenie całego kraju. W prowadzonym postępowaniu występuje kilkuset pokrzywdzonych. Straty sięgają pół miniona złotych" – ujawnili mundurowi. W tej sprawie w ręce policjantów wpadło trzynastu podejrzanych. Są oni w wieku od 16 do 35 lat. Co ciekawe, zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą usłyszeli nieletni. Jeden z 16-latków decyzją Sądu Rodzinnego został umieszczony w Schronisku dla Nieletnich na okres 3 miesięcy.

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Pozostali usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa. Wobec jednego podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. A w sumie cztery osoby objęto policyjnym dozorem. Za udział w tym procederze grozi im nawet kara 12 lat pozbawienia wolności.

Oszuści nie śpią. Black Friday to dla nich żniwa

Oszuści w dzisiejszych czasach mogą działać na ogromną skalę, a wszystko dzięki rozwojowi internetu, który oprócz wygody zafundował nam też sporo kłopotów. Naprawdę nie jest sztuką nadziać się chociażby na nowe oszustwo na kuriera DPD, a wcześniej głośno było też o tym, jak nowe oszustwo z SMS-em za parking może doprowadzić do wyczyszczenia naszego konta bankowego.

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