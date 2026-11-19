Cyberprzestępcy prowadzą nową kampanię phishingową. Fot. Unsplash.com / Anastassia Anufrieva

Cyberprzestępcy przechodzą już samych siebie z coraz to wymyślniejszymi metodami oszustw. Zaczęło się od samych fałszywych e-maili, a teraz możemy dostać na skrzynkę nawet sfabrykowane akta dochodzenia karnego, które wyglądają jak prawdziwe dokumenty z policji. Eksperci cyberbezpieczeństwa alarmują o nowej kampanii phishingowej i wskazują, na co zwracać szczególną uwagę, aby nie dać się złapać na haczyk.

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Oszuści w dzisiejszych czasach mogą działać na ogromną skalę, a wszystko dzięki rozwojowi internetu, który oprócz wygody zafundował nam też sporo kłopotów. Naprawdę nie jest sztuką nadziać się chociażby na nowe oszustwo na kuriera DPD, a wcześniej głośno było też o tym, jak jednym SMS-em możemy doprowadzić do wyczyszczenia naszego konta bankowego. O kolejnej fali cyberprzestępstw alarmuje właśnie zespół CERT Polska.

Fałszywe dokumenty z Policji i Europolu. Na czym polega oszustwo?

Eksperci z CERT Polska poinformowali, że obserwują nową kampanię phishingową, w której cyberprzestępcy rozsyłają e-maile podszywające się pod Policję i Europol.

W wiadomościach oszuści przekonują, że przeciwko odbiorcy toczy się postępowanie karne. Stosują przy tym specjalistyczne słownictwo oraz załączają podrobione dokumenty, żeby uwiarygodnić swój przekaz. Chcą w ten sposób wywołać poczucie zagrożenia i skłonić adresata do szybkiego nawiązania kontaktu. Na dalszym etapie mogą próbować wyłudzić dane osobowe, pieniądze lub nawet namówić ofiarę do zainstalowania złośliwego oprogramowania, które daje zdalny dostęp do komputera.

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Do swojego ostrzeżenia specjaliści z CERT Polska dołączyli również przykładowe zrzuty ekranu pokazujące, jak dokładnie wyglądają takie spreparowane e-maile oraz dokumenty. Naprawdę ciężko odróżnić je od prawdziwych komunikatów, podobnie jak w przypadku fałszywego e-Urzędu Skarbowego, gdzie fałszywej strony nie odróżnisz od prawdziwej. Warto więc zwracać uwagę na drobne elementy, szczególnie w adresie e-mail nadawcy, które powinny zaświecić w naszych głowach czerwoną lampkę i zasugerować, że ktoś właśnie podszywa się w naszych powiadomieniach.

Sfałszowany e-mail Fot. moje.cert.pl

Sfałszowane dokumenty Fot. moje.cert.pl

Jak nie paść ofiarą oszustwa? Najważniejsze zasady bezpieczeństwa

Eksperci przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i podpowiadają, jak bronić się przed tego typu kampaniami. Najważniejsza zasada to nie działać pod wpływem presji czasu. Oszuści specjalnie wykorzystują tematy takie jak zarzuty karne, nakazy aresztowania czy rzekomy udział w postępowaniach, żeby wymusić na nas stres i szybką reakcję – dlatego należy zachować szczególną ostrożność wobec tego typu wiadomości.

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Trzeba też dokładnie sprawdzać adres nadawcy, ponieważ maile wysyłane z domen niepowiązanych z daną instytucją powinny od razu wzbudzić naszą czujność. Ponadto nie należy otwierać załączników ani stosować się do instrukcji zawartych w wiadomościach, których autentyczność budzi jakiekolwiek wątpliwości. Zanim zdecydujemy się zareagować, warto skontaktować się bezpośrednio z instytucją, która rzekomo wysłała pismo, korzystając z jej oficjalnych danych kontaktowych.

Wszelkie próby oszustwa oraz linki do podejrzanych witryn można też w szybki sposób zgłosić. Służy do tego odpowiedni formularz na stronie internetowej incydent.cert.pl. Zgłoszenia można również przesyłać za pośrednictwem rządowej aplikacji mObywatel, korzystając z funkcji "Bezpiecznie w sieci".

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