3 metody cyberprzestępców wykorzystywane podczas zakupów w sieci. Fot. Unsplash.com / rupixen

Przed nami najgorętszy okres zakupowy w roku: Black Friday, Cyber Monday oraz święta. W dzisiejszym pośpiechu często dla ułatwienia wybieramy opcję zakupów online, a cyberprzestępcy tylko czekają, żeby wykorzystać tam naszą nieuwagę. Dlatego zanim wyciągniemy karty kredytowe, warto zapoznać się z 3 ulubionymi metodami oszustów w internecie.

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Oszuści w dzisiejszych czasach mogą działać na ogromną skalę, a wszystko dzięki rozwojowi internetu, który oprócz wygody zafundował nam też sporo kłopotów. Naprawdę nie jest sztuką nadziać się chociażby na nowe oszustwo na kuriera DPD, a wcześniej głośno było też o tym, jak jednym SMS-em możemy doprowadzić do wyczyszczenia naszego konta bankowego.

A czy można wymarzyć sobie lepszą okazję do takich praktyk, niż zbliżająca się właśnie gorączka zakupowa? Już 27 listopada czeka nas Black Friday (którego połowa Polaków ma już dość), a zaraz później, jakby tego było mało, Cyber Monday. Potem leci już z górki: Mikołajki, święta i wyprzedaże z okazji końca roku. To naprawdę sporo okazji do kupowania prezentów, ale też i złapania się na haczyk.

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3 ulubione metody oszustów, czyli na co uważać podczas wyprzedaży

W najnowszym komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zakupów online w nadchodzącym okresie. Jak można się bowiem domyślić, wzmożona aktywność kupujących równa się większej liczbie oszustw. Resort wymienił trzy główne metody działania cyberprzestępców.

Podrobione sklepy i klony marek (tzw. typosquatting). Oszuści stawiają strony przypominające legalne sklepy, stosując drobne zmiany w adresach domen – na przykład zamieniają litery albo dodają końcówki typu "-outlet" czy "-polska". Takie sklepy widma przed Black Friday kuszą cenami niższymi nawet o 70–80 procent, na przykład za markowe buty czy elektronikę. Po wpłacie towar nigdy nie dociera, a tego rodzaju witryny zazwyczaj dodatkowo blokują płatność przy odbiorze, żeby nie dało się sprawdzić paczki przed zapłatą. Phishing i SMS-y o paczkach (tzw. smishing kurierski). Gdy czekamy na kilka przesyłek naraz, łatwo stracić rachubę i czujność. Przestępcy masowo wysyłają więc fałszywe SMS-y i e-maile o "niedopłacie do paczki", "błędnym adresie doręczenia" lub "opłacie celnej". Linki prowadzą na podrobione strony firm logistycznych i fałszywe bramki płatności, które wyłudzają dane kart oraz logowania do bankowości elektronicznej. Nieuczciwe praktyki i manipulacje cenowe (tzw. dark patterns). Sprzedawcy próbują wymusić szybki zakup przez sztuczne liczniki czasu ("oferta wygasa za 5 minut") oraz pozorne obniżki. Warto pamiętać, że przepisy zobowiązują sklepy do jasnego podawania najniższej ceny z 30 dni przed wprowadzeniem rabatu.

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Jak nie dać się złapać na sztuczki cyberprzestępców

W komunikacie resortu podano również podstawowe zasady bezpiecznych zakupów w sieci. Przede wszystkim, żeby nie dać się naciąć na fałszywy sklep, należy weryfikować adres URL strony oraz tożsamość sprzedawcy. Warto więc sprawdzać jego pełne dane rejestrowe (NIP, REGON, KRS, adres fizyczny) i szukać opinii innych kupujących w niezależnych serwisach. Podczas przeglądania promocji nie należy działać pod wpływem emocji, bo liczniki czasu czy komunikaty o "ostatnich sztukach" to zwykłe wywieranie presji, więc warto dać sobie czas na chłodną ocenę oferty.

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