Lotnisko w Krakowie ostrzega po tym, jak zostało wykorzystane przez oszustów Fot. Tupungato/Shutterstock

Oszustwa na całym świecie są coraz lepsze, a sztuczna inteligencja będzie to tylko napędzała. W ostatnich dniach ofiarą nieuczciwych osób padło lotnisko w Krakowie. Władze portu natychmiast ostrzegły podróżnych.

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Sposobów na oszukanie ludzi są miliony, a ostatnie lata stały się pod tym względem jeszcze trudniejsze. Na łamach naTemat pisałam już m.in. o podszywaniu się pod wydawnictwo Rebel sprzedające gry planszowe. Poruszałam także kwestię próby wyłudzenia danych karty płatniczej poprzez rzekome ogłoszenia, że Lotnisko Chopina sprzedaje porzucone walizki. Teraz oszuści wzięli na celownik lotnisko w Krakowie i wymyślili coś nowego.

Lotnisko w Krakowie ofiarą oszustwa. Złodzieje wykorzystali parking

Lotnisko w Krakowie, w odróżnieniu od portu im. Chopina, nie znajduje się w centrum miasta ani nawet na jego obrzeżach. Port powstał w podkrakowskich Balicach, przez co trzeba tam dojechać. To natomiast bywa dość niewygodne, zwłaszcza wcześnie rano lub późnym wieczorem. Stąd wiele osób decyduje się na przejazd autem. I właśnie to wykorzystali oszuści.

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Jak podał w oficjalnym komunikacie port, w sieci pojawiła się fałszywa strona internetowa, która udawała tę, na której można zarezerwować parking na lotnisku w Krakowie. Oficjalna strona to www.krakowairportparking.pl, oszuści utworzyli natomiast witrynę krakowairportparking.co. Jak więc widać, różnica jest minimalna i dotyczy w zasadzie końcówki adresu. Dlatego nawet jeżeli byście go sprawdzili, ale zrobili to pobieżnie, moglibyście nie wyłapać tego, że właśnie jesteście naciągani.

"Korzystanie z fałszywej witryny może prowadzić do utraty danych osobowych oraz pieniędzy. Prosimy o zachowanie ostrożności i korzystanie wyłącznie z oficjalnej strony rezerwacji parkingów Kraków Airport" – zaapelowało lotnisko. To zresztą nie pierwszy pilny apel lotniska w Krakowie dotyczący oszustów. I oczywiście łatwo powiedzieć, że trzeba być czujnym, tylko że w czasach AI staje się to coraz trudniejsze. Stąd przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci i najczęstsze pułapki w internecie.

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Jak nie dać się oszukać w internecie? Podstawową zasadą są nerwy na wodzy i brak pośpiechu

Większość oszustw internetowych polega na wykorzystaniu naszych emocji i impulsu. Widzimy świetną promocję, np. rabaty na paliwo, i klikamy, przyciąga nas nagłówek o śmierci znanej osoby lub kogoś w popularnym miejscu, więc znów przechodzimy na stronę oszusta. Emocje mają ogromne znaczenie, więc to na nie musimy uważać.

Przykład lotniska w Krakowie pokazuje, że drugą najważniejszą zasadą jest dokładne sprawdzanie adresu strony internetowej, na której się znaleźliśmy. I tu znów pojawia się problem, bo telefony nam tego nie ułatwiają. Pasek z nazwą strony jest automatycznie ukrywany, stąd trzeba najczęściej przewinąć na szczyt strony, aby sprawdzić URL. Ale tu uwaga – sprawdzamy cały link, a nie tylko jego początek.

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Naszą uwagę powinny przyciągnąć także pewne niedociągnięcia. Drobne literówki, brak polskich znaków czy dziwna składnia mogą wskazywać, że mamy do czynienia z oszustwem. W mediach społecznościowych warto sprawdzać także liczbę obserwujących. Oficjalne profile mają dziesiątki tysięcy i setki tysięcy obserwujących, a nie kilkuset.