Więcej za ogrzewanie nawet 500 zł. Mandat nałożą za wyłączone grzejniki. Fot. shutterstock

Sezon grzewczy trwa w pełni, a część mieszkańców bloków szuka sposobu na obniżenie rachunków, całkowicie zakręcając grzejniki i korzystając z ciepła przenikającego z sąsiednich lokali. Może im to wyjść jednak na złe i skutkować dopłatą rzędu nawet 500 zł. Nowe przepisy skutecznie ukrócą tego typu praktyki.

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Problem tzw. pasożytnictwa cieplnego od lat wywołuje gorące dyskusje. Wciąż się to zdarza – bowiem część lokatorów całkowicie zakręca zawory termostatyczne, ogrzewając własne mieszkania kosztem ciepła przenikającego przez ściany i stropy od sąsiadów. W rezultacie mieszkańcy utrzymujący standardową temperaturę w swoich lokalach płacą znacznie wyższe rachunki za ciepło. Co jest oczywiście nie w porządku i staje się często źródłem sąsiedzkich konfliktów.

Pasożytnictwo cieplne ukrócą nowe przepisy

Przykręcenie lub zamknięcie grzejników nie zwalnia jednak lokatorów budynków wielorodzinnych z kosztów ogrzewania. Wspomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym z 12 kwietnia 2022 roku standardową temperaturą dla pokoi mieszkalnych jest 20 stopni Celsjusza (często wskazywana też jako optymalna temperatura w domu zimą), ale ta może się różnić, jeśli poszczególne spółdzielnie zarządzą inaczej.

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Od przyszłego roku (1 stycznia 2027) wejdą przepisy, które nie pozwolą już tak łatwo funkcjonować nieuczciwym lokatorom, którzy zakręcają kaloryfer, by ogrzać się od sąsiada. Do tego czasu spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek wyposażyć lokale w urządzenia umożliwiające zdalny odczyt zużycia ciepła. Rozwiązanie to ma zapewnić zarządcom pełniejszą kontrolę.

Regulacje wymierzone w tzw. pasożytnictwo cieplne przewidują też naliczanie minimalnej opłaty za ogrzewanie wszystkim lokatorom w bloku – niezależnie od tego, czy zakręcili oni grzejniki w swoich mieszkaniach.

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Jak podał portal Magazyn Ciepła Systemowego, minimalny próg opłat może wynieść "co najmniej 15 proc. kosztów zmiennych ogrzewania przypadających na dany lokal lub odpowiadać kosztowi energii potrzebnej do utrzymania w mieszkaniu temperatury bazowej".

Za pasożytnictwo cieplne nawet 500 zł więcej na rachunku

W praktyce oznacza to, że całkowite zakręcenie głowic termostatycznych nie pozwoli już na przyoszczędzenie czyimś kosztem. – Z punktu widzenia wspólnoty jest to rozwiązanie korzystne, bo pozwala lepiej kontrolować zużycie i ograniczać sytuacje, w których koszty ogrzewania są przerzucane na pozostałych mieszkańców. Z punktu widzenia właściciela lokalu zaletą jest większa kontrola nad własnym zużyciem, ale wadą może być to, że bardzo niskie wskazanie urządzenia nie oznacza automatycznie proporcjonalnie niskiego rachunku – mówił w rozmowie z "Faktem" Tomasz Błeszyński, doradca rynku nieruchomości i audytor energetyczny.

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Choć nie ma ustawowego mandatu za samo zakręcenie grzejników (tzw. pasożytnictwo cieplne) w Polsce – to spółdzielnia czy wspólnota mieszkaniowa może nałożyć dopłaty do rachunku. W regulaminach niektórych zarządców pojawiają się zapisy o karach finansowych (tzw. kara za zakręcanie kaloryfera) rzędu np. do 500 zł.