Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Odważny krok to propozycja wykluczenia z systemu NFZ tych porodówek, gdzie porodów odbywa się najmniej, np. średnio jeden dziennie.

Jednak jak powiedzieć kobietom, że lokalna porodówka idzie do likwidacji i będą musiały rodzić czasem kilka, czasem kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt kilometrów dalej.

Taki pomysł, aby likwidować porodówki, gdzie odbiera się zaledwie kilka porodów tygodniowo miała już poprzednia ekipa Ministerstwa Zdrowia. Propozycja ówczesnego ministra Adama Niedzielskiego nie zyskała jednak poparcia PiS , bo to decyzja niepopularna politycznie.

Obecna ekipa po zmianie rządu i opcji politycznej szuka sposób na "uzdrowienie" sektora ochrony zdrowia, bo finansowanie nie pokrywa wciąż rosnących potrzeb. Nie jest to proste, aby bez rewolucji w sposobie finansowania , bez zmian w koszyku świadczeń i wycenach uszczelnić system, który szwankuje od lat.

Wymaga to też odważnych decyzji np., że finansowanie z NFZ nie należy się każdej publicznej placówce ochrony zdrowia. Stąd sieć szpitali, czyli placówek, które muszą spełniać określone kryteria, aby móc liczyć na umowę z NFZ.

Ministerstwo zdrowia podkreśla, że głównym celem projektu, jest "dopasowanie systemu szpitalnego do struktury demograficznej i rzeczywistych potrzeb ludności". W przypadku porodówek faktycznie demografia jest nieubłagana, a dane wskazują na spadającą z roku na rok liczbę rodzących się dzieci.

Minimum 400 porodów rocznie

Wstępnie przewiduje się, że będzie to odpowiednio ok. 60 proc. udział zabiegów i ok. 400 porodów rocznie.