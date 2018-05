"Stali się symbolem walki o godne życie". Niepełnosprawni Kuba i Adrian to najwięksi bohaterowie sejmowego protestu

Niepełnosprawni 22-letni Adrian Glinka i 25-letni Kuba Hartwich zapowiadają, że będą protestować w Sejmie aż do skutku. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Czego się domagają protestujący? Najbardziej zależy im na dwóch postulatach. Chcą, by zrównana została renta socjalna z najniższą rentą ZUS i by wprowadzono dodatek rehabilitacyjny w wysokości 500 złotych miesięcznie dla osób niepełnosprawnych, także pełnoletnich. Ostatecznie, protestujący zdecydowali się na ustępstwa. I zaproponowali, by rząd wypłacał niepełnosprawnym najpierw 300 złotych dodatku rehabilitacyjnego i by później tę kwotę podniósł o kolejne 100 złotych (w styczniu i czerwcu przyszłego roku).

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie od 18 kwietnia protestują w Sejmie. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Adrian Glinka Cieszę się, że mogę mieć tę drugą połowę, aczkolwiek jeszcze takich wielkich deklaracji nie ma. Próbujemy, docieramy się.

Adrian Glinka Harcerstwo mnie uczy pokory i tego, że jednak nie jest się niepełnosprawnym , to jest kwestia ułożenia sobie w głowie. I walki samym z sobą. Znajduję chwilę na siłownie. Pokazuję, że osoba niepełnosprawna może być pozytywnym wariatem.

Posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuling-Wielgus od początku wspiera protestujących. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Jakub Hartwich w filmie zamieszczonym na FB Codzienność: Wstajemy, jemy śniadanie, no i myjemy się. Rehabilitacja. Oglądam trochę seriali, serfuję po internecie. Wychodzimy na spacer. Ale są też dni, że jeżdżę na imprezy KSW . To są takie niezapomniane chwile.

Jakub Hartwich W gimnazjum mi dokuczali i kazali powtarzać "jestem niepełnosprawny, jestem niepełnosprawny".

Iwona Hartwich mama Kuby Kuba chciałby poznać kogoś fajnego, w przyszłości założyć rodzinę, usamodzielnić się tak mocno, by nie być w tym przysłowiowym DPS-ie.

24-letni Kuba Hartwich i 22-letni Adrian Glinka są twarzami sejmowego protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Sami poruszają się na wózkach i są uzależnieni od pomocy rodziców, ale postanowili stanąć w obronie praw osób niepełnosprawnych. Są głosem tych, którzy mówić nie mogą. – Nie zależy mi na tym, żeby być bohaterem. Chciałbym zawalczyć o grupę osób niepełnosprawnych – podkreśla Kuba. Adrian dodaje: Jesteśmy zmęczeni, ale determinacja jest coraz większa. Czujemy, że to wszystko pęka i jesteśmy coraz bliżej celu.1. maja, czyli 14. dzień protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów . Na ich twarzach widać już zmęczenie. Zdarza się, że nerwy im puszczają. Wsparcia i siły dodają im zbierający się przedludzie. Na wózku wyjeżdża do nich. Pozwolono mu podjechać do szlabanu. Chce podziękować za to, że przyszli. – Kiedy myśli się o tym, żeby zrezygnować z tego protestu, a potem widzi się te osoby przed Sejmem, to wiem, że robimy to po coś. Wiele osób nas popiera i jest z nami – przyznaje 22-latek.Zgromadzeni wykrzykują: "Adrian, Kuba, Adrian, Kuba". Ci dwaj niepełnosprawni mężczyźni stali się symbolem walki o godne życie. Nie wstydzą się dziennikarzy, nie boją polityków. Argumentami, które zamykają usta ministrom, sypią jak z rękawa. – Oni są głównymi bohaterami tego całego protestu. To są bardzo świadomi, mądrzy, wrażliwi, wyjątkowi. Ale czują się bardzo poniżeni – stwierdza posłanka Nowoczesnej,. Choć nikt przecież ich nie zmusza, by okupowali wraz z rodzicami Sejm. – Zarówno Kuba, jak i Adrian sami zdecydowali, że chcą być tutaj i walczyć o godne życie, nie tylko swoje, ale i innych – mówi nam Iwona Hartwich, mama Kuby."Moje ukłony dla prawdziwych twardzieli"; "Ci chłopcy są milion razy więcej warci niż premier, każdy z ministrów i prezydent razem wzięci" – czytamy na Twitterze. Internauci biją Kubie i Adrianowi wirtualne brawa. Dziennikarzom łzy napływają do oczu, kiedy ci wychodzą na konferencjach i muszą tłumaczyć, że nikt nie namawiał ich do tego protestu i że tych(ich pierwszy i najważniejszy postulat) nie wydaliby na głupoty. Wiedzą, że to inwestycja w ich przyszłość. A te pieniądze pomogą im się usamodzielnić. I gdy zabraknie rodziców, to pozwolą żyć poza domem pomocy społecznej. Tego obaj najbardziej się boją.5. maja, dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, ministerwybrała, by wezwać niepełnosprawnych i ich opiekunów do zakończenia protestu . – Zapraszamy panią minister na rozmowy o konkretnym postulacie, o dojściu do tej kwoty (500 złotych renty socjalnej – red.). Proszę nas więcej nie pomijać. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Naprawdę fajnie by było w końcu konstruktywnie porozmawiać, dojść do kompromisu i zakończyć ten protest – apelował Kuba. Później Adrian mówił dziennikarzom, że jest mu smutno, iż państwo kłamie im prosto w oczy. – Źle jesteśmy traktowani i pora to zmienić – podkreślał.Kuba i Adrian są już bardzo zmęczeni – od 21 dni śpią na posadzce i mieszkają na sejmowym korytarzu. Ale nie zamierzają się stąd wyprowadzać, dopóki nie dostaną od rządu gwarancji, że co miesiąc będą otrzymywać 500 złotych renty (chodzi o gotówkę, a nie pomoc rzeczową). Ale póki co, docierają do nich takie głosy, jak ten Michała Dworczyka , że nie dostaną tych pieniędzy, bo to mogłoby "doprowadzić do nadużyć". Czy ten Marka Suskiego , że przecież na początku chcieli tylko na rehabilitację, a teraz "domagają się żywej gotówki, by pójść do kina czy na basen". – Negocjacje są trudne, praktycznie jednostronne. Bo nam się nie chce pomóc i dać tych 500 złotych. Nie chce się z nami rozmawiać. Rządzący przynoszą jakieś projekty, by dać nam pomoc rzeczową. Przecież my i nasi opiekunowie jesteśmy osobami, które mądrze tymi pieniędzmi będą zarządzać – zapewnia Kuba.Doskonale wiedzą, że te zaledwie symboliczne 500 złotych pomogłoby im się usamodzielnić. Nie chcą po śmierci rodziców wylądować w DPS-ach. – Chodzi o to, by wynająć sobie asystenta, opiekunkę, normalnie żyć – tłumaczy Kuba. – Te pieniążki nie byłyby wydawane na głupoty, tylko na lepszą egzystencję – wtóruje mu Adrian. Na co konkretnie wydałby tę rentę? – Na pewno nie na przysłowiowe szpilki, których i tak nie mogę założyć – śmieje się Adrian. I wylicza już zupełnie na poważnie: – Wiadomo, opłaty. Na więcej rehabilitacji, na asystenta, na coś, co mogę zrobić dla siebie, np. na wyjście do kina, na uspołecznianie się. Nie chcemy siedzieć samotnie w domu – mówi Adrian.– Adrian jest wrażliwą duszą. Interesuje go poezja śpiewana – zdradza Joanna Scheuring-Wielgus. – Poezja obejmuje cząstkę mojego życia. Piszę wiersze, ale na razie do szuflady – mówi nam nieśmiało 22-latek, który porusza się na wózku. Ma nadzieję, że kiedyś będzie miał na tyle odwagi, by je z niej wyciągnąć i komuś pokazać. – Na pewno będę chciał opisać, co się dzieje tutaj, w Sejmie – zaznacza. Ale oprócz poezji, Adrian uwielbia siatkówkę. – Ta dyscyplina była pierwszą moją miłością, poza dziewczyną – mówił w nagraniu na Facebooku.Poznali się w szkole, w której Adrian jest przewodniczącym samorządu. – Uczymy się w niej, jak się ubrać, ugotować, posprzątać – tłumaczy nam. Ale na tym nie koniec jego aktywności. Do listy jego codziennych zajęć należy jeszcze dopisać: harcerstwo, siłownię i fundację. – Ta fundacja ma motywować osoby smutne, niepełnosprawne – wyjaśnia. I z tym chciałby też związać swoją przyszłość. – Mam nadzieję, że skończę kierunek motywatora osób słabszych, niepełnosprawnych – podkreśla. I dziękuje, gdy prawię mu komplement, że dobry z niego mówca.Adrian przestał już marzyć o tym, że zacznie chodzić. Ale bardzo chciałby kiedyś wyjechać z rodzinnego Olsztyna do. – Nigdy nie leciał samolotem, a bardzo by chciał – zdradza Scheuring-Wielgus. Ale największe marzenie Adriana to założenie rodziny. –Chciałbym mieć żonę i chociaż jedno szczęśliwe dziecko, zdrowe przede wszystkim – mówi z radością w głosie. Bo w ogóle rodzina, czyli mama i bracia, są dla niego najważniejsi. – Adrian jest bardzo związany z mamą, bo to ona sama go wychowywała. Ma jeszcze dwóch starszych braci – mówi nam posłanka Nowoczesnej.I mężczyzna bardzo boi się, co będzie, gdy zostanie na świecie sam. – Mama jest taką moją wskazówką, która jest ze mną na co dzień i pokazuje mi, w którą stronę mam iść. Boję się, że kiedyś mogę zostać sam. Wiem, że będę musiał sobie z tym poradzić. Mam przyjaciół, choć to na pewno nie będzie to samo – dodaje Adrian.Kiedy na szklanym ekranie pojawia się Adrian, to pewne, że zaraz obok zobaczymy Kubę. Mężczyzna za dwa miesiące skończy 24 lata. Jest zaprawiony w boju – wspólnie z mamą – Iwoną Hartwich – przez 17 dni okupował Sejm już cztery lata temu. – To była nasza wspólna decyzja, by i teraz przyjechać do Warszawy i protestować. Nie mogłabym na siłę Kuby zaprowadzić do Sejmu, żeby protestował – mówi nam Iwona Hartwich.Kuba cierpi na czterokończynowe porażenie mózgowe. Ma za sobą sześć operacji i porusza się na wózku. – Nie chodzi, nie jest samodzielny. W tych czynności dnia codziennego, muszę mu pomagać. Jestem jego rękoma, nogami – opowiada jego mama.Iwona Hartwich jest bardzo dumna z syna i podkreśla, że to bardzo mądry facet. O tym mogliśmy przekonać się już wiele razy. Dyskutuje jak równy z politykami. Skończył liceum, ale do matury nie podszedł. Wszystko przez matematykę, która nie jest jego najmocniejszą stroną. W szkole nieraz spotkał się z dyskryminacją.Kuba ma wiele pasji i marzeń. – Interesuję się sztukami walki,, piłką nożną – mówi nam 24-latek. – Jeszcze nigdy nie był na, ale jeśli chodzi o, to mąż zawsze stara się gdzieś z nim pojechać – dodaje Iwona Hartwich. – Chciałbym spotkać selekcjonerai pojechać na mecz reprezentacji – rozchmurza się, kiedy o tym opowiada. Ale na tym nie koniec marzeń. Ma jeszcze jedno: – Marzę o tym, żeby w przyszłości państwo mnie tak wsparło, bym nie musiał się martwić o to, co będzie jak zabraknie moich rodziców. Żebym mógł założyć rodzinę i spokojnie sobie żyć – tłumaczył w filmie na Facebooku.Kuba doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że już zawsze będzie potrzebował wsparcia. – Rzecz, której w życiu najbardziej się w życiu boję, to to, co będzie, jak naszych rodziców zabraknie. Z tym też wiązana jest ta moja walka w Sejmie – mówi Kuba. I nie odpuści, dopóki rząd się nie ugnie.