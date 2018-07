Kuchciński porównał protestujących pod Sejmem do komunistów. Bo pogrozili Morawieckiemu

Marek Kuchciński odniósł się do zachowania protestujących po tym, jak próbowali utrudnić wyjście Kornelowi Morawieckiemu. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Bojówkarze spod Sejmu zaatakowali marszałka Seniora. Krzyczeli:„Będziesz siedział".

Tyle że on już siedział. Za totalitarnej władzy komuny, z którą ci bojówkarze kolejny raz się w ten sposób identyfikują... — Marek Kuchciński (@MarekKuchcinski) 18 lipca 2018

Niech pan krzywoprzysięzco nie obraża Polaków, którzy walczą o przestrzeganie łamanej przez was konstytucji. Powiedzieli prawdę: gdybyśmy mieli niezależną prokuraturę Morawiecki senior by siedział za dwukrotne przestępstwo głosowania na dwie ręce. — Aneta Mościcka (@aneta_moscicka) 18 lipca 2018

środę protestujący pod Sejmem próbowali uniemożliwić wyjście marszałkowi seniorowi Kornelowi Morawieckiemu. Sytuację tę skomentował w mocny sposób na swoim Twitterze marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Padło porównanie z komunistami."Bojówkarze spod Sejmu zaatakowali marszałka Seniora. Krzyczeli: 'Będziesz siedział'. Tyle że on już siedział. Za totalitarnej władzy komuny, z którą ci bojówkarze kolejny raz się w ten sposób identyfikują…" – napisał na swoim Twitterze Kuchciński.W ten sposób odniósł się do demonstracji zorganizowanej m.in. przez Obywateli RP , Ogólnopolski Strajk Kobiet i KOD. Uczestnicy protestu domagają się nowelizacji ustaw o sądach zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej.W trakcie wychodzenia Kornela Morawieckiego przez barierki, musiała interweniować policja, która kordonem odgrodziła polityka. Ludzi szli za kordonem i krzyczeli m.in. "Zdrajca". Przywódca Obywateli RP Paweł Kasprzak zaapelował jednak do protestujących, by powstrzymali swoje zachowanie. – Pamiętajcie, że walczymy o godność każdego człowieka – powiedział Kasprzak.Komentarze pod wpisem Kuchcińskiego są w przeważającej części negatywne. "Niech pan krzywoprzysięzco nie obraża Polaków, którzy walczą o przestrzeganie łamanej przez was konstytucji", "Też będzie siedział. Tyle z e nie za słowa ale za czyny i zaniechania", "W więzieniu ktoś z doświadczeniem ogrodnika też sie przyda…." – pisali.Przypomnijmy, że w obawie protestującymi, Joachim Brudziński zapowiedział na Twitterze obecność policji , która ma czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich osób, które znajdą się w okolicach Sejmu."Nadmiernie pobudzonych zapowiedzią kolejnej awantury przez demokratów, którzy od trzech lat nie mogą pogodzić się z demokratycznym wyborem Polaków, uspokajam. Policja jak zawsze zadba o porządek i bezpieczeństwo, wszystkich. Obywatela Kasprzaka też" – napisał minister spraw wewnętrznych.W ciągu dnia doszło do przepychanek protestujących ze strażnikami i policjantami , którzy pilnują barierek rozłożonych na Wiejskiej. Protestujacy i posłowie jednak nie odpuścili. Zaczęto wypełniać wnioski o wydanie jednorazowych przepustek do Sejmu, które przez poselskie ręce trafiają do Biura Przepustek.