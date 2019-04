Michał Wiśniewski jeszcze się nie rozwiódł, a już szuka miłości na Tinderze. Podrywa na... filozofię

Michał Wiśniewski szuka już kolejnej żony? • Instagram/Michał Wiśniewski

Bartosz Świderski

L

Fot. Screen z Tindera / za Plotek.pl

ider Ich Troje chyba nie lubi być singlem. Wiśniewski zaledwie w zeszłym miesiącu ogłosił, że rozwodzi się z czwartą żoną, a już poszukuje kolejnej partnerki. Muzyk postanowił pomóc szczęściu i zasilił grono randkowiczów na Tinderze.Michał Wiśniewski w tym miesiącu nieoczekiwanie złożył do sądu pozew o rozwód z Dominiką Tajner-Wiśniewską . Rozstaniem zakończyły się więc wszystkie cztery małżeństwa lidera Ich Troje Rozwód nie został jednak jeszcze sfinalizowany , a już o życiu muzyka powstało wiele plotek . Wiśniewski był już między innymi łączony z wokalistką Ich Troje Agatą Buczkowską . Ta jednak zaprzecza Wszystko wskazuje na to, że Wiśniewski rzeczywiście jest obecnie sam. Świadczy bowiem o tym znaleziony przez jego fanów... profil na Tinderze. Konto wokalisty Ich Troje w aplikacji randkowej jest autentyczne – połączone jest bowiem z jego oficjalnym profilem na Instagramie, do którego można zalogować się tylko hasłem.Na co podrywa Wiśniewski? Na... cytat słynnego niemieckiego filozofa Fryderyka Nietzschego. "Kto nie umie przysiąść na progu chwili, puszczając całą przeszłość w niepamięć, kto nie jest zdolny trwać w miejscu jak bogini zwycięstwa, nie doznając zawrotu głowy ani lęku, ten nigdy nie dowie się, czym jest szczęście – napisał" – czytamy na jego profilu.Czy to oznacza, że Wiśniewski szuka piątej żony?źródło: Plotek