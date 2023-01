nt_logo

Policjanci będą się uczyć obsługi granatników. Wiceszef komisji obrony reaguje: To jest fejk?

Jak ustaliła "Rz", szef MSWiA wydało rozporządzenie "w sprawie wyszkolenia strzeleckiego policjantów". Dokument wydano dwa dni po eksplozji w KGP

Co kryje się za enigmatyczną nazwą? Obsługa karabinów, rewolwerów, pistoletów oraz... granatników

Policja w zeszłym roku zakupiła 118 kompletów granatników, jednak są one przeznaczone dla pododdziałów zwartych, CBŚP i pionu kontrterrorystycznego

Policja będzie szkolona z obsługi granatników. To pokłosie incydentu w KGP

ie milkną echa po wybuchu granatnika w Komedzie Głównej Policji. Co ciekawe, atmosferę po incydencie z udziałem gen. Jarosława Szymczyka podsyca... sam rząd. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie szkolić funkcjonariuszy z korzystania z tego rodzaju sprzętu. – To jest fejk? – reaguje w rozmowie z naTemat wiceszef komisji obrony narodowej Paweł Krutul (Lewica).

Jak poinformowała "Rzeczpospolita", przeszkolenie policji z obsługi granatników jest pokłosiem eksplozji w Komendzie Głównej Policji. Przypomnijmy, że Jarosław Szymczyk wylądował w szpitalu i doprowadził do zawalenia sufitu w siedzibie funkcjonariuszy.

Z oficjalnej relacji wynika, że powodem jest pomylenie granatnika z pustą tubą przerobioną na głośnik. Dwa dni po wybuchu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie, zgodnie z którym policjanci przejdą specjalne szkolenia z użyciem sprzętu, z którym nie poradził sobie gen. Szymczyk.

Chodzi zarówno o szkolenie teoretyczne, jak i praktyczne: obsługę broni, trening bezstrzałowy, a wreszcie: samo strzelanie.

Krutul o ćwiczeniu dla policji z obsługi granatnika: To jest fejk?

– To jest fejk? – reaguje Paweł Krutul, wiceprzewodniczący sejmowej komisji obrony narodowej oraz członek komisji administracji i spraw publicznych. Chwilę później potwierdza, że faktycznie mamy do czynienia z podobnym rozporządzeniem.

– To jest kuriozalne. Co ma piernik do wiatraka, co ma policja do granatników? Niezbyt dobrze kojarzy mi się granatnik w rękach policji po ostatnich wyczynach pana komendanta Szymczyka – dodaje dla naTemat.

Parlamentarzysta Lewicy zauważa, że faktycznie szkolenia z obsługi tego typu broni powinny mieć miejsce, jednak nie w przypadku policji. – Przeciętny policjant patrolujący ulice ma obsługiwać granatnik... słabo to widzę – stwierdza.

– Oni sobie sami wbijają gwóźdź do trumny. Zamiast pozwolić tej sprawie umrzeć, to oni sami ją podgrzewają. Teraz znowu przez tydzień wszyscy będą darli z tego łacha. Ja po prostu tego nie pojmuję – zauważa.

– Oczywiście, w razie czarnej godziny taki sprzęt powinno umieć obsłużyć Wojsko Polskie, Straż Graniczna czy Wojska Obrony Terytorialnej. To trzy grupy, które w przypadku zagrożenia są na pierwszej linii działania – wymienia.

Krutul podkreśla, że jako kolejni wyszkoleni powinni być rezerwiści. – Technologia i technika idą do przodu i pozyskujemy nowy sprzęt. Tu trzeba wiedzieć, co z czym jeść. Ale policja nie zajmuje się takimi działaniami – przekonuje.

Co więcej, trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy "zwykły" policjant mógłby mieć kontakt z bronią tego typu. A nawet, gdyby do takiego kontaktu doszło, trudno zrozumieć, po co wiedza z jej zastosowania (poza incydentem w KGP).

– Przychodzi mi do głowy, że oczywiście w razie kontroli kontrabandy policja może zobaczyć taką broń. Ale wtedy policjantowi nie wolno tego dotykać. Tu trzeba od razu wzywać specjalistów – zauważa.

– Gdyby policjant podczas kontroli drogowej na Podlasiu zobaczył granatnik, także powinien wezwać wsparcie, żeby uniknąć powtórki z eksplozji w KGP u jego przełożonych. Przecież ostatnie, co należy zrobić w takiej sytuacji, to wyciągnąć tę broń i zacząć ją obsługiwać – tłumaczy.

– Ale żeby od szkolić prawie 100 tysięczną formację policji po takim zachowaniu gen. Szymczyka? – pyta na koniec.