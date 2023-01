A

Andrzej Chyra i Vanessa Aleksander wystąpili w najnowszym teledysku Kubana. Klip "jak nie wrócę po północy" zapowiada wyczekiwaną płytę rapera, a w nawijce towarzyszy mu inny popularny raper młodego pokolenia - Szpaku.

"Spokój" to nadchodząca płyta Kubana. Fani czekają na nią od pięciu lat.

Wcześniej zapowiadał ją singiel "na okrągło", teraz robi to teledysk do "jak nie wrócę po północy".

Płyta "spokój" ukaże się 24 lutego i na razie owiana jest tajemnicą. Poznaliśmy za to jednego z gościnnie występujących raperów - Szpaka.

Jakub Kiełbański, który występuje pod pseudonimem Kuban, to raper z Opoczna, który na początku lutego skończy 30 lat. Pierwsze kawałki zaczął wrzucać w 2012 r. na Soundcloudzie, a rok później rozgłos przyniósł mu udział w akcji "Młode wilki" organizowanej przez portal Popkiller.

W 2014 r. wydał hitowy mixtape, a trzy lata później debiutancki album "Myślisz jeszcze?". Zadebiutował na trzecim miejscu listy sprzedaży OLiS. Pojawiał się też gościnnie u innych raperów, m.in. Quebonafide w utworze "Żadnych zmartwień" (taki sam napis znajdziemy na etykiecie butelki pitej w klipie przez Andrzeja Chyrę).

W 2020 r. wziął udział w "Hot16Challenge", a potem słuch o nim zaginął (wcześniej ostatnią fotkę na Instagramie wrzucił w 2018 r.). Fani myśleli, że wyleciał z "rap-gry", o której nawijał w swojej zwrotce. Powrócił dopiero w grudniu zeszłego roku z singlem "na okrągło". Teraz możemy posłuchać kolejnego numeru z nowej płyty.

Kuban z premierowym teledyskiem "jak nie wrócę po północy". Rapuje w nim też Szpaku, a gra Andrzej Chyra i Vanessa Aleksander

W mrocznym i surrealistycznym teledysku do piosenki "jak nie wrócę po północy" możemy zobaczyć Andrzeja Chyrę, który w pewnym sensie nawiązuje do swojej roli Adasia Miauczyńskiego we "Wszyscy jesteśmy Chrystusami". W klipie pojawia się też aktorka znana z polskiej wersji "The Office" - Vanessa Aleksander. Wcieliła się w pannę młodą, którą poślubia postać grana przez autora kawałka - Kubana.

Internauci są zachwyceni kawałkiem ze Szpakiem (ostatni wspólny utwór "Sami swoi" nagrali w 2018 r.). "Kubano, jak tyś to zrobił, że zniknąłeś ze sceny na lata, a nadal jesteś tak fresh?", "Budowa drugiej zwrotki to coś pięknego, bardzo techniczna i do tego to flow bardzo mi się podoba", "Szpaku dotknął mojej duszy tym refrenem, dziękuję", "Dobrze znów widzieć was na jednym numerze panowie, zrobiliście dobry i przyjemny numer, który ma przesłanie i każdy może w nim odnaleźć siebie" – czytamy w komentarzach.

"Single 'jak nie wrócę po północy' i 'na okrągło' zapowiadają drugi album Kubana „spokój”. Artysta jak na razie nie wypowiada się o tym, co jeszcze znajdzie się na płycie, nie komentuje procesu jej powstawania. W pierwszej kolejności chce wygadać się na albumie" – czytamy w informacji prasowej.

O czym więc gada w najnowszej piosence? M.in. o problemach z używkami, które najwyraźniej niemal zniszczyły mu życie i karierę.

Pokora na bani Bawiła mnie jak zakochane pary Nie wierzyłem w zagojone rany W pakowane dragi wj*bany byłem po kolana, stary Srałem na me dokonania, czaisz?

Więcej o tym, dlaczego Kuban zniknął ze sceny, z pewnością opowie na nadchodzącej płycie. Preorder już ruszył, a premiera zapowiadana jest na 24 lutego.