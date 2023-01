– Co was czeka za te grzechy niewybaczalne w sądzie ostatecznym? Wieczne męki i piekło, piekło, piekło – powiedziała w Sejmie Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej. Zakończyła się burzliwa debata w związku z drugim czytaniem ustawy ws. zmian w Sądzie Najwyższym. O losach ustawy najprawdopodobniej zadecyduje opozycja.

Prawo i Sprawiedliwość próbuje przeforsować przez Sejm ustawę o Sądzie Najwyższym. Według rządu, dzięki temu uda się odblokować KPO

W trakcie dyskusji na mównicę weszła Klaudia Jachira. Parlamentarzystka Koalicji Obywatelskiej pogroziła większości sejmowej sądem ostatecznym

Tuż po przedstawieniu oświadczeń ze strony klubów i kół sejmowych przedstawiciele opozycji zaczęli zadawać serię pytań w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Na mównicę weszła Klaudia Jachira.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej zaczęła krytykować Prawo i Sprawiedliwość za odrzucanie wszystkich poprawek ze strony opozycji. – Poprawki strony demokratycznej tej ustawy oczywiście wrzuciliście do kosza, a to oznacza, że nie chcecie dobrego prawa – powiedziała. – Nie chcecie naprawy praworządności, nie chcecie dla odmiany przyjąć ustawy zgodnej z konstytucją i nie chcecie pieniędzy z KPO – dodała. Chwilę później parlamentarzystka zdecydowała się na zdumiewające porównanie.

– Więc może przestańcie już myśleć o Sądzie Najwyższym, a zastanówcie się, jak z tych wszystkich wyrzeczeń wytłumaczycie na sądzie ostatecznym? – zapytała.

– Jak wybrniecie z pozbawienia Polek i Polaków miliardów euro, z trzymania najdroższego w historii Polski ministra zero, z recydywy w łamaniu Konstytucji i niszczeniu praworządności? – kontynuowała.

– Co was czeka za te grzechy niewybaczalne w sądzie ostatecznym? Wieczne męki i piekło, piekło, piekło – podsumowała.

Ważą się losy ustawy o Sądzie Najwyższym

Wciąż nie wiadomo, jak przebiegnie kolejne już głosowanie w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Opozycja nie poparła Konfederacji i Solidarnej Polski, które głosowały za odrzuceniem projektu jeszcze w pierwszym czytaniu.

Teraz jednak politycy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 mówią wprost, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość nie przyjmie ich poprawek, mogą nie pomóc rządowi.

– Jak brakuje wam pieniędzy, to przychodzicie do opozycji. Nie damy się wciągnąć w waszą grę – powiedział Borys Budka. – Prawo i Sprawiedliwość nie przedstawiło dobrej woli. Nasze poprawki mają sprawić, żeby ten projekt zrealizował kamienie milowe – dodała Anna Maria Żukowska.

Nic jednak nie wskazuje na to, by Jarosław Kaczyński miał cofnąć się przed swoimi oponentami. Podczas wystąpienia minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk tłumaczył, że przyjęcie zmian mogłoby wywołać nowy spór z Komisją Europejską.

– Zawsze wiadomo, co państwo na opozycji będziecie pokrzykiwać. Poziom wzmożenia pana Budki i Gasiuk-Pihowicz jest uznawany za wiarygodny. To niesamowite. To działa co najwyżej na posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie mają ochoty tego nudnego spektaklu słuchać – stwierdził.