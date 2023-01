P

Podczas forum w Davos Andrzej Duda stwierdził, że Rosja prowadzi politykę kolonialną. Prezydent doczekał się riposty ze strony rzeczniczki rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej. – To już nie jest śmieszne, tego się nie da słuchać, szkoda zdrowia – powiedziała w rozmowie z prokremlowskim radiem Sputnik.

Maria Zacharowa o Andrzeju Dudzie: to już nie jest śmieszne. Fot. Gian Ehrenzeller / Associated Press / East News

– Wszystko, byle nie Rosja. Tylko nie rosyjska strefa wpływów – powiedział podczas forum w Davos Andrzej Duda

– To już nie jest śmieszne, tego się nie da słuchać, szkoda zdrowia – odpowiedziała mu rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa

Propagandystka Władimira Putina wspomniała także o katastrofie smoleńskiej. – Przynajmniej nie należało nas opluwać – oceniła dla reżimowego radia Sputnik

W minioną środę światowi liderzy wzięli udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Na miejscu był również Andrzej Duda, który w rozmowie z CNBC skrytykował politykę Rosji Władimira Putina.

– Rosja jest państwem prowadzącym politykę kolonialną. Polityka Rosji wobec sąsiadów jest typowa dla państwa dążącego do rozszerzenia swojej strefy wpływów – powiedział, po czym dodał: "Tego, co dzieje się w Ukrainie, mogą spodziewać się inne kraje". – Jeśli ktoś mówi: "rosyjski świat", mówimy jednoznacznie "nie!" Wszystko, byle nie Rosja. Tylko nie rosyjska strefa wpływów – podsumował. Do słów Andrzeja Dudy na antenie proputinowskiego radia Sputnik odniosła się Maria Zacharowa. – To już nie jest śmieszne, tego się nie da słuchać, szkoda zdrowia słuchać takich wypowiedzi przedstawicieli polskiego reżimu – skrytykowała. Jak zapewniła, komentarze pod adresem Rosji nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

– Przedstawiciele Polski często wypowiadają się przeciwko Rosji, ale te komentarze nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Jest to temat do badań dla specjalistów z zakresu psychologii politycznej – stwierdziła.

Zacharowa o katastrofie smoleńskiej

Zacharowa nawiązała także do działań Rosji w sprawie katastrofy w Smoleńsku. Wyraziła ubolewanie, że Polska ma "negatywny stosunek" do rzekomych "rosyjskich starań dotyczących zbadania przyczyn katastrofy".

– Moskwa, całe kierownictwo naszego kraju zrobiło wszystko, aby śledztwo było jak najbardziej przejrzyste, nie tylko dla polskich kolegów. Ale ta nasza postawa nie była w ogóle doceniona. Nikt nie mówi, że powinniśmy otrzymać w zamian wdzięczność lub miłość. Nie, przynajmniej nie należało nas opluwać – narzekała rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji.

Kim jest rzeczniczka Ławrowa Maria Zacharowa?

W debacie publicznej nazywana jest "ustami" Putina lub Ławrowa, trollicą prasową lub bulterierką. W ostatnich dniach Maria Zacharowa zasłynęła skandalicznym komentarzem po wizycie Wołodymyra Zełenskiego w USA. – Ten skur***syn Zachodu zorganizował kolejny PR-owy spektakl – wypaliła. "Zwolennicy Putina kochają Zacharową. To dyplomatka zupełnie nowego typu, rzeczniczka jakby stworzona pod Instagrama, Twittera i Tiktoka" – analizowała dla naTemat Anna Dryjańska. Wypowiedzi rzeczniczki MSZ są napakowane sloganami, briefingi są źródłem wiralowych filmików, a memy – jej lub z nią – bawią internautów. Jeszcze w kwietniu ubiegłego roku rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji rozbawiła opinię publiczną dowodem na "ukraiński nazizm". Okazał się nim... barszcz. – Zakazali nawet książek kucharskich. Czemu? Bo nie chcieli się z nikim dzielić barszczem. Tylko jeden naród, jedna grupa etniczna mógł go posiadać – skrytykowała.