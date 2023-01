nt_logo

Duda gestykulował przed roześmianym Scholzem. "Wiadomości" TVP dopatrzyły się w tym symbolu

Alan Wysocki

Danuta Holecka rozpoczęła kolejne wydanie "Wiadomości" TVP od poinformowania o działaniach Andrzeja Dudy na rzecz przekazania Leopardów do Ukrainy. Jak przekazali, postawa prezydenta to "symbol pozbawionej kompleksów postawy Polski". Udowadnia to rzekomo... zdjęcie ze Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

"Wiadomości" TVP o Dudzie i Scholzu. "Pozbawiona kompleksów postawa". Fot. Jakub Szymczuk / KPRP Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Polska chce przekazać Ukrainie otrzymanie niegdyś od RFN czołgi Leopard. Niemcy jednak nie wydają na to zgody, co odnotowały to "Wiadomości" TVP

Danuta Holecka pokazała widzom zdjęcie Andrzeja Dudy i Olafa Scholza ze Światowego Forum Ekonomicznego w Davos

– To symbol pozbawionej kompleksów postawy Polski – zachwalano

"Wiadomości" TVP o Dudzie i Scholzu. "Pozbawiona kompleksów postawa" – Presja na Berlin w sprawie dostaw niemieckiej produkcji czołgów dla Ukrainy zaczyna przynosić zaskakujące rezultaty – zaczęła Danuta Holecka w najnowszym wydaniu "Wiadomości" TVP. – Możliwość wysłania swoich czołgów rozważa Paryż. Zadeklarowała to Wielka Brytania, a Szwecja chce wysłać bojowe wozy piechoty i sonduje dołączenie do budowanej w Warszawie koalicji. Hasło "uwolnić Leopardy" podawane jest już nawet przed europarlamentarzystów – dodała. Jej słowa opatrzono paskiem "Polska liderem wolnego świata". Następnie opisano, jak Kijów zabiega o dostawy zachodnich czołgów. Przedstawiono wypowiedź Andrzeja Dudy. – Bardzo silnie akcentuje. Ukraina potrzebuje wsparcia, żeby się obronić. To nie jest tak, że Ukraina zwycięża. Ona opiera się rosyjskiej agresji – powiedział. Następnie opisano spotkanie prezydenta z Olafem Scholzem na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. – Zdjęcie ze spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem stało się symbolem pozbawionej kompleksów postawy Polski podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos - przede wszystkim w kontekście przekazania Ukrainie czołgów Leopard – przekonywał reporter "Wiadomości" TVP. USA wywierają presję na Scholza ws. Leopardów. Kanclerz Niemiec stawia warunek Jak pisaliśmy w naTemat, głównym podmiotem, który wywiera presję na Berlinie, jest nie Andrzej Duda, a administracja Joe Bidena. Dziennikarze Politico ustalili, że w trakcie forum w Davos kanclerz Niemiec spotkał się z amerykańskim kongresmenem. Wówczas polityk miał postawić Waszyngtonowi konkretny warunek – Bundeswehra wyśle Leopardy do Kijowa, jeśli USA zrobi to samo ze swoimi Abramsami. Następnego dnia odbyło się spotkanie szefa Pentagonu Lloyda Austina z niemieckim ministrem obrony Borisem Pistoriusem. W nadchodzący piątek zaś w amerykańskiej bazie wojskowej w Ramstein w Niemczech odbędzie się narada specjalnej grupy kontaktowej do spraw pomocy wojskowej dla Ukrainy. Wtedy także tematem rozmów mają być czołgi dla armii Wołodymyra Zełenskiego.

