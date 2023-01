Jeden ze śledczych pracujących przy sprawie Iwony Wieczorek nie wierzy, że ona żyje. Fot. Iwona Wieczorek/materiały policyjne

Iwona Wieczorek zaginęła latem 2010 roku. Od tego czasu śledczym nie udało się niestety ustalić, co się z nią stało

Przypomnijmy, że Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Przed godz. 3:00 była jeszcze widziana przed jednym z modnych klubów w Sopocie. Potem zdecydowała się iść do domu w gdańskiej dzielnicy Jelitkowo na pieszo.

Dziewczyna szła wówczas promenadą nadmorską, która łączy Sopot i Gdańsk. Latem, nawet późno w nocy, trasa ta jest dość ruchliwa. Niestety, o godz. 4:12 Iwona Wieczorek pojawia się ostatni raz na monitoringu, a potem ślad za nią się urywa.

Od tego czasu dziennikarze i śledczy głowią się, co się z nią stało. Wielu zadaje obie pytanie: Czy Iwona Wieczorek żyje? Wątpliwości w tej sprawie nie ma były dyrektor biura kryminalnego Komendy Głównej Policji insp. Marek Dyjasz.

Były policjant na początkowym etapie postępowania pracował przy sprawie Wieczorek. – Ja bym taką wersję, że Iwona Wieczorek żyje, całkowicie już odrzucił. Pozostałe wersje są nadal otwarte – stwierdził jednoznacznie w rozmowie z Onetem.

Dyjasz jest też przekonany, że "może być tak, że za pół roku, za dwa, trzy, pięć lat pojawi się jakaś kluczowa informacja, która wywróci śledztwo do góry nogami. – Spowoduje, że otworzy się okienko dla nowych czynności. Znamy sprawy, które wychodziły po 20 i więcej latach – tłumaczył portalowi.

Na wykładach mówię moim studentom, że jak mamy pięć wersji śledczych w ramach jednego postępowania, to starajmy się je kompleksowo od początku do końca wykluczyć lub potwierdzić. Nie zostawiajmy nieskończonych wątków, bo one się później mszczą. I tak w wielu sprawach było, tak jest też w sprawie Iwony Wieczorek