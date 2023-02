Głosowanie za Morawieckiego to nic. Ujawniono wielkie zyski spółki przyjaciółki rodziny premiera

Zagłosowała za Kornela Morawieckiego i przeszła do PiS. Małgorzata Zwiercan skończyła przygodę z Sejmem i została skazana za głosowanie na dwie ręce. "Wyborcza" wykazała, że pomimo wyroku sądu, wciąż pełni funkcje publiczne. Teraz na jaw wychodzą nowe fakty związane z ogromnym zyskiem założonej przez nią spółki PHU Magnes.

Małgorzata Zwiercan pod lupą. Ujawniono wielkie zyski spółki PHU Magnes. Fot. Wojciech Stróżyk / Reporter / East News

Małgorzata Zwiercan już dawno zniknęła z medialnego świecznika, jednak za sprawą "Gazety Wyborczej" znów docierają zaskakujące doniesienia na jej temat

B. posłanka nie tylko głosowała na dwie ręce, ale także pełni funkcję publiczną pomimo wyroku. Teraz dziennik przyjrzał się założonej przez nią spółce PHU Magnes

Okazuje się, że od 2015 roku firma otrzymała niemały zastrzyk gotówki, a od 2019 drastycznie zwiększyła zyski

Spółka założona przez Małgorzatę Zwiercan dorobiła się milionów

"Wyborcza" zwróciła uwagę na ogromny zysk spółki PHU Magnes od momentu, gdy Małgorzata Zwiercan związała się z Prawem i Sprawiedliwością. Przypomnijmy, że do śmierci Kornela Morawieckiego posłanka tworzyła z nim koło poselskie Wolni i Solidarni.

Później jednak współtworzyła obóz rządzący, a nawet startowała do Sejmu z list Jarosława Kaczyńskiego. Mandatu nie zdobyła, jednak umożliwiono jej szefowanie Ochotniczym Hufcom Pracy, które podlegają Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej.

Do 2015 roku Zwiercan była prezeską firmy PHU Magnes, zajmującą się terapią uzależnień, a później także organizowaniem wypoczynku dla seniorów. Po wyborach funkcję prezesa przejął jej mąż Roman Zwiercan. Teraz PHU znajduje się w rękach Marty Żywolewskiej. Z ustaleń "Wyborczej" wynika, że w 2019 roku spółka wykazała zysk 1,69 mln zł. W 2020 to 1,5 mln zł, a pomoc rządowa w ramach walki z COVID-18 wyniosła 198 tys. zł. W 2021 odnotowano wzrost zysku do aż 2,65 mln zł, przy przychodach 5 mln zł.

Przedsiębiorstwo prowadzi leczenie uzależnień w ośrodkach w Jastrzębiej Górze i Kościerzynie. Zyski spółki są jednak tak wielkie, że ta zdecydowała się na zakup apartamentu w Gdyni o powierzchni 113 metrów kwadratowych za 1,2 mln zł.

PHU Magnes prowadzi także NZOZ Terapia-24, która jest finansowana ze środków z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pierwszy poważny zastrzyk gotówki wpłynął jednak jeszcze od ugrupowania Kukiz'15. 720 tysięcy złotych przekazano jednak na budowę "Domu Weterana". Ten jednak powstał jako część oddziału PHU Magnes w Jastrzębiej Górze.

W ten sposób działalność spółki poszerzono także o organizację turnusów wypoczynkowych dla seniorów. Wypoczynek był finansowany dzięki środkom Fundacji PKO BP, w 2017 także z rządowego programu na rzecz aktywności osób starszych.

"Wyborcza" pokazała także, ile wyniosła wartość świadczeń oferowanych przez PHU Magnes. W 2016 roku mowa o 46 tys. zł, w 2017 o 670 tys. zł, w 2018 o 1,95 mln zł, a w 2019 o 2,7 mln zł.

Narodowy Funduszu Zdrowia w wiadomości do dziennikarzy przyznał, że nie prowadził kontroli organizacji między 2015 a 2019 rokiem. "Spółka składa lakoniczne sprawozdania z działalności, nie wskazując precyzyjnie źródeł przychodów" – czytamy.

Małgorzata Zwiercan nie udzielił komentarza w związku z ustaleniami, jednak zrobił to jej mąż. – Ja nie pracuję w tej firmie od około ośmiu lat, moja żona nie ma z tym nic wspólnego chyba od 10 lat – powiedział Roman Zwiercan.