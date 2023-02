Dziwna dyskusja na konferencji Müllera i Bortniczuka. "Kamil, wytłumacz się"

Podczas czwartkowej konferencji W KPRM doszło do dziwnej dyskusji między Piotrem Müllerem a Kamilem Bortniczukiem. Poszło o... liczbę zjedzonych pączków. – Nie, Kamil, musisz się wytłumaczyć. Jakie dzisiaj ćwiczenia będą zrobione? – dopytywał rzecznik rządu.

Dziwna dyskusja na konferencji Müllera i Bortniczuka. "Wytłumacz się". Fot. Michał Żebrowski / East News

W tłusty czwartek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszono program "OLIMPIA". Kamil Bortniczuk dotuje budowę przyszkolnych hal sportowych

Na koniec konferencji do ministra zwrócił się rzecznik rządu. Piotr Müller, bo o nim mowa, wytknął koledze liczbę zjedzonych pączków

– Zjadł trzy pączki. Kamil, tak? Trzy pączki. I ja nie wiem, jaką karę sobie wymierza – powiedział

Dziwna dyskusja na konferencji Müllera i Bortniczuka. Poszło o pączki

– Ja na koniec chciałbym tylko powiedzieć, szanowni państwo, że minister sportu dzisiaj mi się przyznał, że zjadł trzy pączki – wypalił na zakończenie konferencji Piotr Müller.

– Kamil, tak? Trzy pączki. I ja nie wiem, jaką karę sobie wymierza w ćwiczeniach. Kamil, wytłumacz się po prostu – dodał, jednak Bortniczuk nie rwał się do odpowiedzi. – Nie, Kamil, musisz się wytłumaczyć. Jakie dzisiaj ćwiczenia będą zrobione? Ja dwa pączki tylko zjadłem. Chociaż pan minister próbował mi tu wcisnąć więcej – dociekał rzecznik rządu.

W końcu minister sportu zabrał głos. – Pan minister zjadł dwa, ale dzień się jeszcze nie skończył. Jak znam pana ministra, to coś jeszcze wchłonie – odparł, po czym dodał: – Ale wieczorem zadbamy o to, żeby spalił te kalorie na sali gimnastycznej podobnej do tej, którą będziemy budować w ramach programu, który dzisiaj ogłosiliśmy. O jakim programie mówił Kamil Bortniczuk? Chodzi o dofinansowania dla samorządów w ramach akcji "OLIMPIA". Rząd zaangażował się w budowę przyszkolnych hal sportowych o lekkiej konstrukcji. W latach 2023-2024 przeznaczone zostaną na ten cel 2 mld zł.

Powodem ruszenia ze specjalnym programem jest nadchodzące 100-lecie od pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

– Podjęliśmy szereg decyzji, które uelastyczniają założenia tego programu. Otworzyliśmy go na miasta – nie ograniczamy w żaden sposób wielkości samorządów, które mogą aplikować o wsparcie wynoszące 70 proc. kosztów kwalifikowalnych –

Jak wyjaśnił minister, koszty kwalifikowalne przy największej hali objętej programem, to 2,8 mln zł. Obiekt ma wymiar pola gry 20 na 40 metrów, a łączny koszt inwestycji opiewa kwotę 4 mln zł.