Miley Cyrus w nowej piosence miesza z błotem niewiernego eks. "Wypier***j z mojego domu"

Miley Cyrus wypuściła właśnie nowy album "Endless Summer Vacation", na którym znajdziemy przebój "Flowers" – hit singielek i osób o złamanym sercu. Na płycie jest też jeszcze jedna piosenka o zdradzie - "Muddy Feet", w której śpiewa razem z Sią. Jej tekst nie pozostawia wątpliwości, że chodzi w nim o byłego męża Miley - Liama Hemswortha.

"Endless Summer Vacation" to ósmy album studyjny Miley Cyrus. Miał premierę w piątek, 10 marca.

Znajdziemy na niej 12 piosenek, w tym "Flowers" i drugi singiel "River".

Uwagę słuchaczy przykuł teraz utwór "Muddy Feet" - nie tylko dlatego, że śpiewa w nim Sia, ale też ze względu na tekst o niewiernym partnerze.

"Pachniesz perfumami, których nie kupiłam" – śpiewa Miley. Ciekawe o kogo może chodzić...

Liam Hemsworth i Miley Cyrus rozwiedli się w 2020 roku po dwóch latach małżeństwa.

We "Flowers" Miley Cyrus śpiewała o tym, że może sama sobie kupić kwiaty, gadać ze sobą godzinami, iść potańczyć i trzymać się za rękę i ogólnie kochać siebie lepiej niż jej były partner. W tekście była w pewien już sposób pogodzona z rozstaniem, choć czuć w nim było też żal, że tak to się rozpadło. W "Muddy Feet" jest inaczej - słyszymy w nim wściekłość, a powodem jest zdrada, którą właśnie odkryła.

"Muddy Feet" - polskie tłumaczenie piosenki Miley Cyrus. Znów wjeżdża na byłego partnera (czyt. eks męża)

Oryginalny tekst piosenki "Muddy Feet" znajdziemy zarówno w klipie audio na YouTube, jak i np. na tej stronie. Poniżej pozwoliłem go sobie przetłumaczyć na język polski - tak by zachować sens, a nie rymy czy sylaby.

"Muddy Feet" to "zabłocone stopy". Z kontekstu wynika, że raczej nie chodzi tylko o to, że partner uciekał od kochanki przez bagna, ale są raczej metaforą tego moralnego brudu po dopuszczeniu się zdrady. I pomimo tego że wszystko się wydało, to i tak ta druga osoba nie przyznaje się do winy.

Nie wiem Czy ty do cholery wiesz z kim zadzierasz? Wypierd***j z mojego domu z tym g*wnem Wypierd***j z mojego życia z tym g*wnem I nie wiem Czy ty do cholery wiesz z kim zadzierasz? Wypierd***j z mojego domu z tym g*wnem Wypierd***j z mojego życia z tym g*wnem Pachniesz perfumami, których nie kupiłam Teraz już wiem, czemu zasłaniałeś okna (Uh-uh) Wypierd***j z mojego domu Przychodzisz tutaj Z zabłoconymi stopami Zaraz coś z tym zrobię Tak, muszę coś z tym zrobić Ciągle przychodzisz tutaj Z zabłoconymi stopami Zaraz coś z tym zrobię Tak, muszę coś z tym zrobić Wte i wewte Zawsze kwestionujesz moje pytania Wypierd***j z mojej głowy z tym g*wnem Wypierd***j z mojego łóżka z tym g*wnem Podlałeś chwasty i zabiłeś wszystkie róże Gdy jedne drzwi się zamykają, drugimi nadejdzie lepsze (Uh-uh) Tak więc wypierd***j z mojego domu z tym g*wnem Przychodzisz tutaj (tutaj, kochanie) Z zabłoconymi stopami Zaraz coś z tym zrobię (co ja z robię) Tak, muszę coś z tym zrobić (co ja z robię) I ja nie wiem Z kim zadzierasz Zaraz coś z tym zrobię (co ja z robię) Tak, muszę coś z tym zrobić (co ja z robię)

Miley Cyrus znów atakuje Liama Hemswortha? Fani nie mają wątpliwości, że potwierdza, że ją zdradził i to nie raz

Ani we "Flowers", ani w "Muddy Feet" nie padają konkretne imiona, ale między wierszami możemy wyczytać, o kim jest mowa. Np. singiel "Flowers" miał premierę w sieci dokładnie w 33. urodziny Liama Hemswortha –13 stycznia 2023 roku. Śpiewała też, że "Zbudowaliśmy dom i patrzyliśmy, jak płonie", co jest odniesieniem do prawdziwego pożaru ich domu w 2018 roku. Teledysk został za to nakręcony w posiadłości, w którym jej były mąż miał ją zdradzać.

W "Muddy Feet" nie przebiera w słowach i według fanów ostatecznie potwierdza, że jej eks ją wielokrotnie zdradzał (media pisały nawet o 14 kochankach). Sugeruje to motyw z ciągłym powracaniem z "zabłoconymi stopami". Miley Cyrus dolała więc oliwy ognia. Już wcześniej pisaliśmy, że Liam Hemsworth chciał ją pozwać o zniesławienie przez "Flowers". W "Muddy Feet" uderza w niego jeszcze mocniej. Ciekawe, czy i do niej powstanie teledysk z "przekazem podprogowym".

Miley Cyrus nie była pierwszą wokalistką, która w swoich piosenkach brutalnie rozlicza się ze swoją przeszłością i byłym partnerem. Wcześniej głośno było np. o Shakirze, która również nie owijała w bawełnę i w kawałku o Gerardzie Pique nawijała: "Zamieniłeś Ferrari na Twingo, zamieniłeś Rolexa na Casio". Później nagrała jeszcze jedną "piosenkę zemsty".