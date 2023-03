Ciechowska walczy o spadek po zmarłym ojcu. Córce lidera Republiki nie jest lekko

Weronika Ciechowska walczy o spadek po zmarłym Grzegorzu Ciechowskim Fot. Piotr BLAWICKI/East News

Grzegorza Ciechowskiego bez wątpienia można nazwać legendą polskiego rocka. Piosenki Republiki, które po sobie pozostawił do dziś zna i śpiewa cała Polska. Artysta zmarł niespodziewanie w 2001 r. w wieku 44 lat po operacji tętniaka serca. Muzyk przez wiele lat tworzył związek z aktorką Małgorzatą Potocką, a owocem ich miłości stała się córka Weronika.

Weronika Ciechowska w ostatnim czasie udzieliła wywiadu dla tygodnika "Wprost". Jak się okazało córka Obywatela G.C. nie została uwzględniona w testamencie. Teraz przyznała, że podjęła rękawicę i zawalczy przed sądem z Anną Skrobiszewską, ostatnią żoną Ciechowskiego, o część majątku po zmarłym ojcu. Zdradziła, że jest to dla niej trudne, gdyż od zawsze miały dobre relacje.

Kiedy dotarło do mnie, że będę musiała sądzić się z Anną, było to dla mnie naprawdę trudne. Byłyśmy w relacjach matka-córka, więc było to dla mnie coś niewyobrażalnego. Myślałam tylko o tym, żeby podpisać ugodę i móc wyjść z sądu. Dlatego, kiedy Anna zapytała mnie, czy zamiast 50 tysięcy może wypłacić mi 40 tysięcy w ratach, to bez wahania się zgodziłam. Musiałam podpisać ugodę, ale jako 18-letniej dziewczynie nie przyszło mi do głowy, że tym samym rezygnuję ze wszystkich praw do dziedzictwa mojego taty.

Weronika Ciechowska