Skandaliczne słowa Miedwiediewa o Morawieckim. Padły groźby w kierunku Polski

"Niedorozwinięty premier" – tak Dmitrij Miedwiediew zwrócił się do Mateusza Morawieckiego. Były prezydent Rosji opublikował kolejny skandaliczny wpis, w którym uderzył w polski rząd. "Jakiś idiota Mateusz Morawiecki powiedział, że Ukraina ma prawo uderzenia na Rosję" – czytamy.

Dmitrij Miedwiediew do Mateusza Morawieckiego: niedorozwinięty premier. Fot. AP / East News

Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu dla "New York Times", gdzie zaapelował o kolejne pakiety pomocy militarnej dla Ukrainy. Doczekał się odpowiedzi Miedwiediewa

"Jakiś idiota Mateusz Morawiecki powiedział, że Ukraina ma prawo uderzenia na Rosję" – napisał na Twitterze

Były prezydent Rosji stwierdził także, że w przypadku wojny Rosji z NATO Polska "zniknie wraz ze swoim niedorozwiniętym premierem"

Dmitrij Miedwiediew do Mateusza Morawieckiego : niedorozwinięty premier

Dmitrij Miedwiediew zaatakował Mateusza Morawieckiego za jego ostatnią medialną aktywność. We wpisie na Twitterze stwierdził, że polityk Prawa i Sprawiedliwości jest "niedorozwinięty", po czym nazwał go "idiotą".

"Jakiś idiota Mateusz Morawiecki powiedział, że Ukraina ma prawo uderzenia na Rosję i nie martwi się o wojnę pomiędzy Rosją a NATO, ponieważ Rosja szybko tę wojnę przegra" – napisał.

"Nie wiem, kto wygra lub przegra taką wojnę, ale biorąc pod uwagę rolę Polski jako placówki NATO w Europie, kraj ten na pewno zniknie wraz ze swoim niedorozwiniętym premierem" – dodał.

Ciężko zrozumieć, którą konkretnie wypowiedź Mateusza Morawieckiego przekręcił Dmitrij Miedwiediew. W ostatnich dniach premier Polski odbył spotkanie z szefem rządu Ukrainy Denysem Szmyhalem i wiceprezydentką USA Kamalą Harris.

Z przedstawicielem Kijowa rozmawiał o pogłębieniu współpracy, a z przedstawicielką Joe Bidena o dozbrajaniu Polski. Polityk Prawa i Sprawiedliwości w piątek po południu zwrócił się także z apelem do liderów Zachodu.

"Imperium Zła odrodziło się na Wschodzie. Rosyjscy barbarzyńcy zagrażają nie tylko Ukrainie, ale całej Europie i całemu wolnemu światu. To nie jednostkowe zdarzenie, nie przypadek, ani spontaniczny impuls szaleńca. Rozumie to Nowa Europa. Czas, by zrozumiała to także Stara Europa" – napisał.

Premier udzielił także wywiadu dla "New York Times", w którym wyraził obawy związane z ryzykiem porażki Ukrainy w wojnie z Rosją. – Chcę, by Ukraina wygrała, bo jeśli Ukraina zostanie podbita, będziemy w kompletnie innym świecie. Jeśli Rosja odniesie sukces i duży kraj może najechać mniejszy kraj, dlaczego tej samej sztuczki nie miałyby powtórzyć Chiny, z pomocą Rosji? – stwierdził.