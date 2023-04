Poruszenie w Straży Granicznej. Funkcjonariusz zaginął w tajemniczych okolicznościach

Straż Graniczna wydała komunikat w sprawie poszukiwań Karola Zyska. 38-letni funkcjonariusz po raz ostatni był widziany w okolicach stołecznego lotniska. Nie ma przy sobie dokumentów ani telefonu. Służby prowadzą poszukiwania z wykorzystaniem psów tropiących, łódek, sonarów, a nawet dronów z termowizją.

Zaginięcie Karola Zyska. Straż Graniczna prosi o pomoc. Fot. Wojciech Olkuśnik / East News ; Straż Graniczna

Straż Graniczna wydała komunikat w sprawie poszukiwań Karola Zyska. 38-letni funkcjonariusz po raz ostatni był widziany w okolicach stołecznego lotniska

Nie ma przy sobie dokumentów ani telefonu. Służby prowadzą poszukiwania z wykorzystaniem psów tropiących, łódek, sonarów, a nawet dronów z termowizją

Jeśli ktokolwiek widział lub zna miejsce pobytu zaginionego, proszony jest o kontakt z policją" – zaapelował Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Zaginął Karol Zysk. Straż Graniczna wydała komunikat

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej poinformował, że 22 kwietnia w sobotę około godziny 14:00 zaginął funkcjonariusz Karol Zysk. 38-latek ostatni raz był widziany przy ul. Astronautów w Warszawie, obok stołecznego lotniska.

"Karol wyszedł z domu, nie informując bliskich, dokąd się udaje. Od tamtej pory nie wrócił do domu oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną" – czytamy w komunikacie. Karol nie posiada przy sobie ani telefonów, ani dokumentów, które umożliwiłyby jego identyfikację. 38-latek ma 178 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i krótkie, ciemne włosy. Ostatni raz był ubrany w bluzę z kapturem koloru zielono-niebieskiego, spodnie jeansowe oraz buty sportowe.

"Jeśli ktokolwiek widział lub zna miejsce pobytu zaginionego, proszony jest o kontakt z policją" – zaapelowała Nadwiślański Oddział Straży Granicznej. Wszelkie informacje dotyczące zaginionego i jego obecnego miejsca pobytu można kierować na całodobowy numer telefonu: 47 723-93-50.

Gdzie jest Karol Zysk ze Straży Granicznej?

Z informacji podanych przez TVN24 wynika, że w poszukiwania Karola zaangażowano zarówno policję, jak i straż pożarną. Działania są prowadzone na zbiornikach wodnych oraz na lądzie.

– W poniedziałek strażacy i policjanci za pomocą psów tropiących, łódek, sonarów, dronów z termowizją przeczesywali wytypowane przez siebie tereny w poszukiwaniu zaginionego. Akcja trwała m.in. na terenie otaczającym lotnisko Okęcie, a w szczególności na terenie nieużytków przy Forcie Zbarż – powiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Dariusz Borowicz.

Zaginięcia w polskich służbach

To kolejne zaginięcie polskiego mundurowego. Jak pisaliśmy w naTemat, jeszcze w połowie lutego poinformowano o zaginięciu 21-letniego Kordiana Świstka z jednostki wojskowej w Dęblinie.

10 lutego poszedł do lekarza. Nie dotarł jednak do gabinetu na umówioną wizytę o godz. 14:00. Nie wrócił również do jednostki i od tamtego czasu ślad po nim zaginął. Jego bliscy nie mają z nim żadnego kontaktu.

W lipcu 2022 roku zaginął zaś student Lotniczej Akademii Wojskowej Szymon Masarski. Jego ubrania i rower znaleziono niedaleko jednostki, tuż nad brzegiem rzeki Wieprz. Niestety, także w jego przypadku nie udało się rozwikłać sprawy tajemniczego zaginięcia.