Tusk ostro w Święto Flagi: Biało-czerwona jest powodem do dumy wszystkich Polaków, a nie tylko PiS

Donald Tusk wziął udział w prezentacji muralu "Konstytucja" przy ulicy Szaserów w Warszawie. – Polska jest europejska, biało-czerwona flaga jest powodem do dumy wszystkich Polek i Polaków, a nie partii rządzącej – powiedział szef Platformy Obywatelskiej.

Donald Tusk: Flaga jest powodem do dumy Polaków, a nie partii rządzącej. Fot. Zbyszek Kaczmarek / Reporter / East News

Po rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz Święcie Pracy nadszedł Dzień Flagi, po którym przyjdzie Święto Konstytucji 3 maja

Z okazji 3 maja Komitet Obrony Demokracji zaprezentował mural "Konstytucja" przy ulicy Szaserów w Warszawie. Z wydarzeniu udział wziął Donald Tusk

Donald Tusk: Konstytucja nie jest abstrakcją

Podczas wystąpienia Donald Tusk podziękował Komitetowi Obrony Demokracji za organizację protestów przeciwko ustawom Prawa i Sprawiedliwości o sądownictwie od 2016 roku. – Włożyliście dużo wysiłku, pokazaliście odwagę wtedy, kiedy tak wielu zwątpiło – zaznaczył. – Konstytucja nie jest abstrakcją, bo to właśnie konstytucja mówi o naszym prawie do godności, wolności, wolnych mediów, wolności słowa – powiedział szef Platformy Obywatelskiej.

Następnie Tusk odniósł się do wydarzeń i świąt, które mają miejsce w okresie majówki. – Polska jest europejska, biało-czerwona flaga jest powodem do dumy wszystkich Polek i Polaków, a nie partii rządzącej – stwierdził.

– 3 maja to jest dzień, w którym głośno będziemy krzyczeć, że konstytucja to jest coś, czego władza powinna przestrzegać – podkreślił. Były premier przypomniał także o nadchodzącym marszu PO, który odbędzie się 4 czerwca. Jak stwierdził, wtedy rozpocznie się "wielki marsz do zwycięstwa".

Donald Tusk zaprasza na marsz 4 czerwca

– (Przybędziemy - red.) do Warszawy, w samo południe po to, żebyśmy w gronie większym niż to dzisiejsze, w gronie tysięcy i setek tysięcy ludzi głośno powiedzieli tej władzy, że nie oddamy konstytucji, że nie oddamy Polski europejskiej i że nie pozwolimy, aby nam skradziono demokrację i nasze prawa – stwierdził.

– Niech 4 czerwca Polki i Polacy spotkają się w Warszawie, by marsz do kolejnego zwycięstwa zacząć w wielkim, patriotycznym, dobrym stylu. Jestem przekonany, że będzie to demonstracja, która da do myślenia wszystkim w Polsce i w Europie i która po raz kolejny w naszej historii pokaże, że Rzeczpospolita to jest coś, co wszyscy mamy w sercu – podsumował.

O kwestii Konstytucji i prawa Donald Tusk mówił także w rozmowie z Anną Dryjańską w naTemat.pl. Pytany o pierwsze decyzje po potencjalnym przejęciu władzy, od razu wspomniał o wymiarze sprawiedliwości.

– Nowa władza szybko podejmie cały zestaw decyzji – mniej rządowych, a bardziej parlamentarnych – dotyczących między innymi odbudowy wymiaru sprawiedliwości, w tym Trybunału Konstytucyjnego i niezależnej prokuratury, a także przywrócenia publicznej roli mediom – wymienił.

Jak pisaliśmy w naTemat, 1 maja Tusk uczcił rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. "Polscy patrioci potrafią mądrze zwyciężać. Tak było w czerwcu 1989 i w maju 2004. Powtórzmy to za pół roku" – napisał na Twitterze.