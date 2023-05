Polityczne trzęsienie ziemi na Słowacji. Caputová reaguje na rozpad rządu

Od 2020 roku na Słowacji rozpadły się już dwa gabinety. Teraz Zuzana Caputová ogłosiła powstanie rządu technicznego z Ludovitem Ódorem na czele. Wiceszef tamtejszego banku centralnego do 15 maja ogłosi swoich ministrów. Premier Eduard Heger złożył dymisję w minioną niedzielę.

Słowacja. Zuzanna Caputová z nowym rządem. To polityczne trzęsienie ziemi. Fot. ABACA / East News

W minioną niedzielę doszło do rozpadu drugiego już rządu na Słowacji. Eduard Heger złożył dymisję po nieudanym spotkaniu ostatniej szansy z Caputovą

Prezydentka Słowacji powołała premiera rządu technicznego, który ustabilizuje państwo do nadchodzących wyborów

To pierwsza taka sytuacja w historii kraju, kiedy władzę będą sprawować niezależni eksperci i specjaliści, a nie zawodowi politycy

Polityczne trzęsienie ziemi na Słowacji. Eduard Heger podał się do dymisji

Od wyborów w 2020 roku rozpadły się aż dwa rządy na Słowacji. Pierwszym premierem, który stracił stanowisko był Igor Matovič. Polityk stracił władzę przez kryzys koalicyjny związany z zakupem rosyjskiej szczepionki na koronawirusa.

Ta decyzja doprowadziła do odejścia aż sześciu członków jego gabinetu. Następnie do rezygnacji wezwała go Zuzana Čaputová. W 2021 jego stanowisko przejął Eduard Heger.

Po roku Heger stracił dwóch ministrów, a następnie pożegnał się z większością niezbędną do sprawowania władzy. Początkowo próbował się ratować poprzez zaprezentowanie Caputovej alternatyw dla nowego, technicznego rządu.

– Po piątkowym odejściu drugiego ministra, zdecydowałem nie czekać i jeszcze wczoraj wieczorem przedstawiłem pani prezydent alternatywy, które uznaję za stabilniejsze i mniej ryzykowne od powołania rządu technicznego na kilka ostatnich miesięcy obecnej kadencji – powiedział w miniony weekend.

Zuzana Caputová nie przyjęła jednak żadnej z zaprezentowanych propozycji. Warto podkreślić, że rząd Hegera stracił większość w parlamencie już w ubiegłym roku. Następnie przegrał głosowanie nad wotum nieufności.

Heger złożył dymisję w minioną niedzielę. Jego gabinet zastąpi rząd techniczny, którego powstanie zainicjowała prezydentka Słowacji.

Słowacja. Zuzanna Caputová z nowym rządem

Celem jest ustabilizowanie w sytuacji w kraju. Już 30 września obywatele pójdą do urn wybrać nowe władze. Caputová chce, by do tego czasu rządy sprawowali apolityczni, niezależni fachowcy.

– Jest to wystarczająco długi czas na to, aby rząd fachowców ustabilizował sytuację i doprowadził Słowację do przedterminowych wyborów – powiedziała głowa państwa, po czym dodała: – Nowy zespół jest gotowy. Gabinet będzie składał się z osób, dla których rządzenie nie będzie kampanią wyborczą.

Polityczka powiedziała, że rządem technicznym pokieruje wiceszef tamtejszego banku centralnego Ludovit Ódor. Poza tym nie podała nazwiska żadnego z ministrów. Prezentacja konkretnych osób nastąpi do 15 maja.

Nieoficjalnie jednak spekuluje się, że ministrem spraw zagranicznych zostanie były ambasador Słowacji w Wielkiej Brytanii i Danii Miroslav Wlachovsky.