Premiera trzeciego sezonu "Wiedźmina" tuż, tuż. Z tej okazji Netflix zaprezentował nową piosenkę z serialu, którą śpiewa oczywiście bard Jaskier. "The Ride of the Witcher" to ukłon dla fanów gier – utwór został nagrany z polskim zespołem Percival Schuttenbach, który robił też muzykę do "Wiedźmina" CD Project RED. W piosence słyszymy polskie wersy! Robi wrażenie.

Jaskier zaśpiewa w trzecim sezonie i to z polskim zespołem Fot. Kadr z "Wiedźmina" / Netflix

Już 29 czerwca na Netfliksie zadebiutuje trzeci sezon "Wiedźmina" (a właściwie jego pierwsza część, bo druga dopiero 27 lipca). i ostatni, w którym w Geralta z Rivii wcieli się Henry Cavill. Brytyjski aktor pożegnał się z serialem w październiku minionego roku. Wówczas ogłoszono również, że rolę przejmie po nim australijski gwiazdor "Igrzysk Śmierci" i były mąż Miley Cyrus – Liam Hemsworth.

Muzyka do trzeciego sezonu "Wiedźmina". Piosenkę "The Ride of the Witcher" śpiewają Jaskier i Percival Schuttenbach

W każdym sezonie Jaskier (Joey Batey) ma swoje piosenki, a "Toss A Coin To Your Witcher" było wielkim przebojem. W poniedziałek w sieci pojawił się utwór z trzeciego sezonu "Wiedźmina" – "The Ride of the Witcher".

W dramatycznej piosence, która znowu udowadnia, że serial "Wiedźmin" ma naprawdę świetną muzykę, pojawia się Percival Schuttenbach, polski zespół folkmetalowy z Lublina, który ma również na koncie muzykę do gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon" i jest uwielbiany przez fanów serii. W utworze "The Ride of the Witcher", skomponowanym przez Josepha Trapanese, słyszymy nawet wersy w języku polskim.

To nie wszystkie piosenki barda Jaskra z trzeciego sezonu "Wiedźmina". Portal Redaninan Intelligence podaje, że zadedykuje też smutną balladę miłosną do swojego kochanka Radowida. W serialu ma znaleźć się też scena z książek Andrzeja Sapkowskiego, w której bohater śpiewa do driad z Brokilonu.

Jaskier w "Wiedźminie" będzie biseksualny. Zakocha się w Radowidzie

Pod koniec maja w wywiadzie dla Netflix TUDUM showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich wyjawiła, że w trzecim sezonie "Wiedźmina" Jaskier się zakocha. "W postaci, którą znają fani i która nadal pojawia się w książkach. To, co wydarzy się między nimi w tym sezonie, będzie miało efekt domina przez bardzo długi czas" – stwierdziła.

Redaninan Intelligence doszedł do wniosku, że chodzi o Radowida, co udało mu się potwierdzić. Przypomnijmy, że Radowid jest w sadze Sapkowskiego synem króla Vizimira, jednak w serialu to jego młodszy brat. Tym samym Jaskier ma być biseksualny.

Redaninan Intelligence przypomniał taśmę z przesłuchania do roli Radowida, na której ten flirtuje z Jaskrem, co sprawia, że bard czuje się niezręcznie. Książę sugestywnie prosi nawet Jaskra, aby ten pokazał mu, jak gra na "swoim instrumencie".

"Wiemy, że ta scena lub jej bardzo zbliżona wersja znalazła się w serialu i że później jest jeszcze więcej momentów flirtu i chemii między Radowidem i Jaskrem. Dwaj mężczyźni rozwijają swój romantyczny związek przez cały sezon, a później Jaskier i Radowid w końcu się całują" – czytamy.

To kolejne znaczne odstępstwo od książek Andrzeja Sapkowskiego, w których nic takiego nie ma miejsca. Spekuluje się, że to brak wierności oryginałowi był powodem odejścia Henry'ego Cavilla, prywatnie wielkiego fana książek i gier o Geralcie z Rivii, z serialu Netfliksa.

Przypomnijmy, że były producent serialowego "Wiedźmina" Beau DeMayo (także scenarzysta "Wiedźmina: Zmory Wilka" i paru odcinków "Wiedźmina") wyjawił w wywiadzie z The Direct, że niektórzy twórcy hitu Netfliksa "nie lubili" ani gier CD Projekt Red, ani książek Sapkowskiego. Mieli nawet kpić z oryginału. – To przepis na katastrofę. (...) Musisz szanować czyjąś pracę, zanim będziesz mógł dodać coś do jej spuścizny – stwierdził.

Ostatnio coraz częściej pojawiają się jednak doniesienia, że "Wiedźmin" wróci do swoich książkowych korzeni. Portal Redaninan Intelligence, który jak dotąd stanowił rzetelne źródło informacji o produkcji serialu, twierdzi, że w trzecim sezonie ma zostać naprawiona relacja Gerata i Yennefer. Również shworunnerka "Wiedźmina" Lauren Schmidt Hissrich zapewniła, że nowe odcinki mają być wierne książkom.