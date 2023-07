Krzysztof Stanowski upokarza swoje "ofiary", a fani się cieszą. To obrzydliwe

Granica między demaskacją a upokarzaniem jest cienka, a Krzysztof Stanowski już ją przekroczył. Próbując udowodnić Natalii Janoszek, że jest "patologiczną kłamczuchą", dziennikarz od kilku tygodni masakruje ją w mediach. Ba, pojechał nawet do... Indii, aby sparodiować jej domniemaną karierę. A co na to fani Stanowskiego, który przecież nie pierwszy raz niszczy swoje internetowe "ofiary"? Ich śmiechom nie było końca.

Krzysztof Stanowski mocno wkręcił się w akcję pod kryptonimem Natalia Janoszek. Indyjska telenowela ciągnie się od maja, kiedy dziennikarz opublikował w "Dziennikarskim zerze" na Kanale Sportowym głośny materiał, w którym zarzucił aktorce, że zmyśliła swoją bollywoodzką karierę.

Przez ostatnie dwa lata Janoszek była bowiem promowana w polskich mediach jako polska gwiazda w Bollywood i wzięła udział, chociażby w "Tańcu z gwiazdami" czy "Twoja twarz brzmi znajomo". Pojawiła się też na wielu okładkach, również za granicą. Jednak zdaniem Stanowskiego to "najlepiej poprowadzony kit w historii mediów", a w odpowiedzi aktorka pozwała dziennikarza i udostępniła w sieci serię "dowodów" na to, że wcale nie minęła się z prawdą.

A co na to Stanowski? Oprócz tego, że od kilku tygodni uderza w sieci w Janoszek (Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał mu publikować materiały o niej, ale dziennikarz zapowiedział, że to "nie zaknebluje mu ust"), to na dodatek pojechał do Indii, aby udowodnić swoją rację. Jak? Pokazywał mieszkańcom Mumbaju zdjęcia czterech bollywoodzkich aktorów. Na widok fotografii z Natalią Janoszek ludzie najczęściej reagowali słowami: "nie wiem, kim ona jest".

Na tym Stanowski nie poprzestał i uwaga: stworzył zwiastun fikcyjnego filmu "Chicken Curry Love" (Janoszek występowała w "Chicken Curry Law") oraz... swoje bollywoodzkie alter ago. Jako Khris Stan Khan założył profil na Instagramie, na którym wstawia zdjęcia jako "Bollywood actor, singer, dancer" i pisze opisy w hindi. Obserwuje go już ponad 90 tysięcy osób.

Krzysztof Stanowski posunął się za daleko w sprawie Natalii Janoszek. To już niszczenie

Śmieszne? Może, ale Stanowski zwyczajnie już przesadza. Jedno to dziennikarskie śledztwa i demaskowanie ludzi, co samo w sobie się chwali, a drugie to ich niszczenie. Publicysta obecnie już tylko niszczy, tak jakby nie mógł przestać i miał obsesję na punkcie Natalii Janoszek. Mieli ją jak przez maszynkę do mięsa, poświęca jej zatrważającą ilość czasu, którą naprawdę mógłby poświęcić na coś bardziej produktywnego.

Jedno on, a drugie – sieć. Prześmiewcze materiały o Natalii Janoszek sprowokowały wielką nagonkę internautów, którzy – tak jak sam dziennikarz "Kanału Sportowego" – nie dają Polce żyć. Końca nie widać, bo ludzi to wszystko wyraźnie rajcuje. W końcu nie ma nic śmieszniejszego niż upokarzanie człowieka, haha.

Jeśli Natalia Janoszek faktycznie zrobiła ludzi w konia, to i tak już jest przegrana i medialnie skończona. Stanowski mógłby powiedzieć już sobie "stop, zadanie wykonane", ale... gdzie tam. Sprawa ciągnie się od maja, a facet POJECHAŁ DO INDII I STWORZYŁ FIKCYJNĄ POSTAĆ BOLLYWOODZKIEGO GWIAZDORA.

To brak umiaru i, za przeproszeniem, gnojenie drugiego człowieka. Co jeszcze zrobi Stanowski? Nakręci prawdziwy film w Bollywood, żeby utrzeć nosa Janoszek? Pojedzie do Strasburga? To już wygląda tylko i wyłącznie na podbijanie zasięgów i łechtanie swojego ego. Raczej już nie chodzi o udowodnianie prawdy, ale o rajcowanie się samym sobą.

Kończ waść, wstydu oszczędź

Bo przecież Natalia Janoszek to nie pierwsza "ofiara" Stanowskiego. Dziennikarz, który znany jest z prowokacji, oburzających opinię publiczną wypowiedzi i ciętego języka, często upatruje sobie kogoś z polskiego światka showbiznesu lub sportu i go miażdży. Robił tak już przecież z Marcinem Najmanem czy Mają Staśko, której książkę podarł na wizji.

Gwiazda "Kanału Sportowego" długo fiksuje się na jednej osobie: nie wystarczy jeden post, tweet, filmik na YouTube. Nie, musi być cała, wyczerpująca seria, która w końcu staje się męcząca i nużąca, bo naprawdę maglowanie jednego tematu (nawet na medialne standardy) ma swoje granice. Dziennikarz atakuje od każdej strony, ośmiesza, parodiuje, obraża.

Świetnie to zresztą podsumował komik Michał Kempa, który pod ostatnim twittem dziennikarza o Joannie Opoździe, której zarzucił ustawkę paparazzi pod komisariatem (czyżby kolejny cel "Dziennikarskiego Zera"?), napisał: "Proszę to wyjaśnić. Czekamy na miesięczne śledztwo i minimum 4 tweety dziennie w tej sprawie".

Stanowski ciągnie jeden temat w nieskończoność, bo my to łykamy. To się klika, wyświetlenia się zgadzają. Ale postawmy się w sytuacji "niszczonego". Już nie tak fajnie, co? Być ośmieszanym regularnie od tygodni?

To, co robi już Krzysztof Stanowski w sprawie Natalii Janoszek, jest już po prostu wstrętne i słabe. Już naprawdę dość. Swoją rację można udowodnić inaczej: ze smakiem i z czystą ludzką przyzwoitością. Że Janoszek też jej nie miała, gdy domniemanie zmyśliła swoją karierę? Ale pan, panie Stanowski, może być przecież lepszy.