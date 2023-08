"Barbie" to największy hit lata. Okazuje się, że w filmie o kultowej lalce z gwiazdorską obsadą chciał też zagrać Timothée Chalamet. Gwiazdor "Diuny" zapytał nawet o to Gretę Gerwig, z którą współpracował w jej wcześniejszych filmach. Co ciekawe, reżyserka planowała wcześniej obsadzić aktora w filmie.





Timothée Chalamet zapytał Gretę Gerwig, dlaczego nie gra w "Barbie". Jej odpowiedź zaskakuje

Ola Gersz

