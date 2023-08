Tomasz Bartosiak, polityk Partii Republikańskiej Adama Bielana postanowił uderzyć w Michała Kołodziejczaka. Wytknął liderowi AgroUnii "skompromitowanie się przy Tusku". Uwagę internautów zwróciła jednak nie treść opublikowanego wpisu, a dołączone do niego zdjęcie.

Człowiek PiS chciał uderzyć w Kołodziejczaka. Ludzie wyłapali coś dziwnego. Fot. Jacek Domiński / Reporter / East News

Człowiek Bielana chciał uderzyć w Kołodziejczaka. Polacy szybko wyłapali coś dziwnego

Ta informacja rozpaliła opinię publiczną – lider AgroUnii, Michał Kołodziejczak będzie startował do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk dał mu tzw. "jedynkę" w Koninie. Cel jest prosty: odebrać wieś Prawu i Sprawiedliwości.

Wspólne wystąpienie obu liderów wywołało reakcję nie tylko na opozycji demokratycznej. Obóz rządzący od razu podjął próbę dyskredytowania Kołodziejczaka. Zarzuca mu się uległość wobec Platformy Obywatelskiej, związki z Putinem oraz sprzedanie wartości.

Na dość niecodzienną krytykę zdecydował się młody działacz Partii Republikańskiej Adama Bielana. To organizacja rozłamowców z Porozumienia, którzy pozostali przy Jarosławie Kaczyńskim.

Tomasz Bartosiak, bo o nim mowa, opublikował na Twitterze zdjęcie z pola. "Kiedy Kołodziejczak kompromituje się przy Tusku, polska wieś pracuje" – napisał.

Sam wpis pewnie przeszedłby bez echa, gdyby nie fakt, że działacz widnieje na zdjęciu w białej, a przede wszystkim, w czystej koszuli. Czyste zdają się nawet rękawiczki, w których "pracował" w polu. Abstrahując od samego ubioru dziwi również fakt, że Bartosiak pisze o pracy, a sam występuje na pozowanej fotografii.

"Ja chodzę jeszcze w krawacie i marynarce", "Jak stróż w Boże Ciało", "Dobrze ze czapka z daszkiem jest, bo by nikt nie uwierzył, że to naprawdę zdjęcie przy pracy, a nie pozerstwo", "Mieszkam na wsi od 35 lat, ale nigdy jeszcze nie widziałam, by ktoś zrzucał snopki w białej wyjściowej koszuli. Gdzie się takie eleganckie żniwa odbywają?" – zaczęli pisać internauci.

Bartosiak postanowił odpowiedzieć na szereg ironicznych wpisów. "Widzę, że ci, co piszą to nigdy na wsi nie pracowali" – zaczął, po czym dodał: "Biały kolor chroni od słońca, a koszula jest po prostu idealna i przewiewna na upalne dni. Czemu jest czysta? Bo z daleka brudu nie widać, a poza tym słoma jest czysta i sucha".