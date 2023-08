Jarosław Kaczyński został obroniony przez Prawo i Sprawiedliwość. Utrzymano immunitet wicepremiera, o uchylenie którego wnosiła aktywistka Dagmara Adamiak. Za prezesem stanęła także część posłów Konfederacji, ale również Polskiego Stronnictwa Ludowego.

"Gdyby ktoś nie wierzył, że Konfederacja sprzyja Kaczyńskiemu: połowa konfederatów głosowała przeciwko pociągnięciu Jarosława Kaczyńskiego do odpowiedzialności karnej z wniosku Dagmary Adamiak, a druga połowa się wstrzymała" – poinformowała na Twitterze Urszula Zielińska z Zielonych.

Wyjaśnijmy, że Dagmara Adamiak to aktywistka i prawniczka, która pozwała Jarosława Kaczyńskiego za słowa o "dających w szyję" kobietach. Do tego złożyła wniosek o wspomniane już uchylenie immunitetu prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Za wnioskiem zagłosowało 192 osoby. Przeciw było 238 posłów, a wstrzymało się 9 osób. Aż 21 parlamentarzystów nie wzięło udziału w głosowaniu. Wśród osób, które nie oddały głosu jest również sam Jarosław Kaczyński.

Spośród polityków Konfederacji w obronie wicepremiera stanął Janusz Korwin-Mikke, Konrad Berkowicz, Dobromir Sośnierz, Grzegorz Braun oraz... zasiadająca do niedawna w Suwerennej Polsce, Anna Maria Siarkowska.

Pozostali wstrzymali się od głosu. Mowa o Krzysztofie Bosaku, Krystianie Kamińskim, Krzysztofie Tuduju, Stanisławie Tyszce i Michale Urbaniaku.

Nie tylko Konfederacja. Posłowie PSL stanęli za Kaczyńskim?

Co ciekawe, od głosu wstrzymało się także czterech posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wśród nich są dwie... kobiety. To Urszula Nowogórska, Bożena Żelazowska. Do tego dochodzi Zbigniew Ziejewski i Marek Sawicki.

Wśród posłów niezrzeszonych w obronie prezesa stanął nie tylko Ajchler i Mejza, ale również były poseł Platformy Obywatelskiej Bogusław Sonik, o którym mówi się, że być może wystartuje z list Trzeciej Drogi.

Przypomnijmy, że chodzi o wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z listopada 2022 roku. – Jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie – powiedział w Ełku.

– Pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przeciętnie przez 20 lat. Jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych, a kobieta tylko dwa – dodał.