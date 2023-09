Kaczyński osobiście żądał jego dymisji. Minister od "donosu" na listach PiS w Kielcach

Alan Wysocki

J arosław Kaczyński osobiście strofował go przed kamerami. Wprost zażądał i doprowadził do jego dymisji. Teraz okazało się, że były minister Michał Cieślak wystartuje do Sejmu z list... Prawa i Sprawiedliwości. Polityk zasłynął z próby zwolnienia urzędniczki Poczty Polskiej, bo ta zarabiała 3 tys. zł i próbowała utrzymać się w dobie ogromnej inflacji.