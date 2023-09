Poznaliśmy laureata Złotego Lwa! Gala MFF w Wenecji miała polski akcent

W sobotę 9 września ogłoszono zwycięzców konkursu głównego 80. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Prestiżowa statuetka Złotego Lwa powędrowała do Yórgos Lánthimos za film "Biedne istoty" z Emmą Stone. Wśród zwycięzców wyróżniono także Agnieszkę Holland za "Zieloną granicę".

"Biedne istoty" z Emmą Stone ze Złotym Lwem na MFF w Wenecji 2023. Fot. kadr z filmu "Biedne istoty"

Kto wygrał 80. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji (LISTA)

Festiwal filmowy w Wenecji to najstarsza tego typu impreza na świecie - jest organizowany od 1932 roku. Filmem otwarcia tegorocznej edycji został "Comandante" w reżyserii Edoardo De Angelisa. To antywojenna produkcja z Pierfrancesciem Favino ("Nostalgia") w roli bohaterskiego oficera marynarki wojennej Sycylii z czasów II wojny światowej. Na początku imprezy miał być pokazany "Challengers" Luci Guadagnino z Zendayą w roli głównej, ale ze względu na strajk w Hollywood, wycofano się z tego pomysłu (m.in. ze względu na problemy z promocją - strajkujący aktorzy i scenarzyści nie mogą się pojawiać na takich imprezach). Na zamknięcie festiwalu pokazano hiszpański thriller Netfliksa "Society Of The Snow" w reżyserii J. A. Bayony.

W składzie jury konkursowego znaleźli: Jane Campion, Mia Hansen-Løve, Laura Poitras, Martin McDonagh, Saleh Bakri, Gabriele Mainetti, Santiago Mitre i Shu Qi, a jego przewodniczącym został Damien Chazelle ("La la land", "Whiplash").

Konkurs główny 80. MFF w Wenecji

Złoty Lew

"Adagio", Stefano Sollima

"Aku Wa Sonzai Shinai", Ryusuke Hamaguchi

"Bękart", Nikolaj Arcel

"Biedne istoty" , Yórgos Lánthimos (WYGRANA)

"Comandante", Eduardo De Angelis

"Die Theori von Allem", Timm Kroger

"DogMan", Luc Besson

"Enea", Pietro Castellitto

"Ferrari" , Michael Mann

"Finalmente l'alba", Saverio Costanzo

"Holly", Fien Troch

"Hors-saison", Stephane Brize

"Hrabia", Pablo Larrain

"Io capitano", Matteo Garrone

"Kobieta z...", Małgorzata Szumowska i Michał Englert

"La bete", Bertrand Bonello

"Lubo", Giorgio Diritti

"Maestro" , Bradley Cooper

"Memory", Michel Franco

"Origin", Ava DuVernay

"Priscilla" , Sofia Coppola

"Zabójca" , David Fincher

"Zielona granica" , Agnieszka Holland

Srebrny Lew (Grand Jury Prize)

"Evil Does Not Exist" , Ryusuke Hamaguchi (WYGRANA)

Srebrny Lew za najlepszą reżyserię

Matteo Garrone , "Io Capitano" (WYGRANA)

Nagroda specjalna jury

Najlepszy scenariusz

Pablo Larrain , "El Conde" (WYGRANA)

Najlepszy aktor

Peter Sarsgaard , "Memory" (WYGRANA)

Najlepsza aktorka

Cailee Spaeny , "Priscilla" (WYGRANA)

Marcello Mastroianni Award (nagroda dla najlepszego młodego aktora / aktorki)

Seydou Sarr , "Io Capitano" (WYGRANA)

Konkurs "Horyzonty"

Najlepszy film

"A Cielo Abierto", Mariana Arriaga, Santiago Arriaga

"A Short Trip", Erenik Beqiri

"Aitana", Marina Alberti

"Area Boy", Iggy London

"Bogota Story", Esteban Pedraza

"Cross My Heart and Hope to Die", Sam Manacsa

"Dar Saaye Sarv", Hossein Molayemi, Shirin Sohani

"Dive", Aldo Iuliano

"Domakinstvo za pocetnici", Goran Stolevski

"Duan pian gushi", Lang Wu

"El Paraiso", Enrico Maria Artale

"En attendant la nuit", Celine Rouzet

"Et si le soleil plongeait dans l'ocean des nues", Wissam Charaf

"Explanation For Everything" , Gábor Reisz (WYGRANA)

"Gasoline Rainbow", Turner Ross, Bill Ross IV

"Hokage", Shin'ya Tsukamoto

"Invelle", Simone Massi

"Oura el jbel", Mohamed Ben Attia

"Paradiset brinner", Mika Gustafson

"Sea Salt", Leila Basma

"Sem Coracao", Nara Normande, Tiao

"Sentimental Stories", Xandra Popescu

"Ser ser salhi", Lkhagvadulam Purev-Ochir

"Tatami", Guy Nattiv i Zar Amir Ebrahimi

"Tereddut Cizgisi", Selman Nacar

"The Featherweight", Robert Kolodny

"The Meatseller", Margherita Giusti

"The Red Suitcase", Fidel Devkota

"Una sterminata domenica", Alain Parroni

"Wander to Wonder", Nina Gantz

"Yurt", Nehir Tuna

Najlepsza reżyseria

Mika Gustafson , "Paradise Is Burning" (WYGRANA)

Nagroda specjalna

"Una Sterminata Domenica" , Alain Parroni (WYGRANA)

Najlepszy aktor

Tergel Bold-Erdene , "City of Wind" (WYGRANA)

Najlepsza aktorka

Margarita Rosa De Francisco , "El Paraiso" (WYGRANA)

Najlepszy scenariusz

"El Paraiso" , Enrico Maria Artale (WYGRANA)

Najlepszy film krótkometrażowy

"A Short Trip" , Erenik Beqiri (WYGRANA)

Lion of the Future (nagroda za debiut)

"Love Is A Gun" , Lee Hong-Chi (WYGRANA)

Nagroda publiczności

"FELICITÀ" , Micaela Ramazzotti (WYGRANA)

Venice Classics

Najlepszy film dokumentalny

"Thank You Very Much" , Alex Braverman (WYGRANA)

Venice Immersive

Nagroda główna

"Songs For A Passerby" , Celine Daemen (WYGRANA)

Special Jury Prize

"Flow" , Adriaan Lokman (WYGRANA)

Immersive Achievement Prize

"Emperor" , Marion Burger, Ilan Cohen (WYGRANA)

