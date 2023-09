W piątek wieczorem w całej Polsce zawyją syreny we wszystkich jednostkach OSP i PSP. Jak wyjaśniają strażacy, w ten sposób oddadzą hołd swoim kolegom z Żukowa, którzy zginęli podczas akcji.

Wieczorem w całym kraju zawyją syreny. To hołd dla strażaków, którzy zginęli podczas akcji (zdjęcie poglądowe). Fot. NewsLubuski/East News

Dlaczego wyją syreny? Strażacy mają ważny powód

Jak pisaliśmy już wcześniej, do wypadku doszło w piątek 15 września około godz. 3:40 w Żukowie na Pomorzu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że strażacy ochotnicy z Żukowa jechali do innego śmiertelnego wypadku, do którego doszło w Małkowie. – Podczas dojazdu na miejsce zdarzenia kierowca pojazdu OSP najprawdopodobniej, chcąc ominąć wysepkę, zahaczył o naczepę prawidłowo jadącego tira. W wyniku tej sytuacji auto, którym jechali druhowie OSP, przewróciło się na bok – przekazała w rozmowie z Radiem Gdańsk kom. Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

W wypadku zginęło na miejscu dwóch strażaków ochotników, druhna Karolina Dargacz i druh Łukasz Dargacz z jednostki OSP w Żukowie.

Na miejscu pracowali policjanci z Kartuz oraz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Kom. Karina Kamińska dodała, że na miejsce skierowano też policyjnego psychologa, który udziela wsparcia uczestnikom wypadku oraz osobom, które brały udział w akcji ratowniczej.

Wieczorem w całej Polsce rozbrzmią syreny we wszystkich jednostkach strażackich

Aby uhonorować tragicznie zmarłych strażaków, we wszystkich jednostkach w całej Polsce rozlegną się syreny. O takiej decyzji poinformowała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

"W piątek o godz. 18.00 w jednostkach Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych włączymy sygnały świetlno-dźwiękowe i oddamy hołd śp. druhnie Karolinie i druhowi Łukaszowi, którzy poświęcili największą wartość - własne życie, niosąc pomoc drugiemu człowiekowi. Cześć Ich pamięci!" – czytamy w komunikacie KG PSP.

Ponadto Komenda Główna przekazała kondolencje strażakom, którzy zginęli podczas akcji.

"Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak w imieniu całej braci strażackiej składa najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym zmarłych druhów oraz poszkodowanym druhom OSP Żukowo" – napisano. Do zdarzenia odniósł się także prezydent Andrzej Duda, który także oddał hołd Karolinie i Łukaszowi Dargacz.

"Składam wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinom i Bliskim Strażaków Ochotników z OSP Żukowo, którzy zginęli dziś w tragicznym wypadku, na służbie, w drodze by nieść pomoc. Łączę się w bólu z całą strażacką społecznością - Druhami OSP i Strażakami PSP, którzy każdego dnia, o każdej porze służą „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” i chronią nas z narażeniem własnego życia" – napisał Andrzej Duda na platformie X.