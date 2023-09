Prawo i Sprawiedliwość pozostaje liderem, a Koalicja Obywatelska odnotowała spadek poparcia. Posypały się za to notowania Konfederacji, którą wyprzedziła zarówno Trzecia Droga, jak i Lewica – wynika z sondażu IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu.

Sondaż. PiS wygrywa, ale sypie się Konfederacja. Oto nowa trzecia siła. Fot. Łukasz Gdak / East News

Nowy sondaż: PiS wygrywa, ale sypie się Konfederacja. Oto nowa trzecia siła

Z ostatniego sondażu IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu wynika, że Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory z wynikiem 32,6 proc. głosów. Względem ostatniego badania to zysk o zaledwie 0,2 p.p. Spadło za to poparcie Koalicji Obywatelskiej.

Formacja Donalda Tuska może liczyć na 26,6 proc. poparcia, a to o 4 p.p. mniej względem sondażu tej samej pracowni, który został opublikowany 4 tygodnie temu. Na trzecim miejscu uplasowała się Trzecia Droga, czyli koalicja zawarta przez Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polskę 2050.

Na ugrupowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni chce zagłosować 10,6 proc. respondentów, co stanowi wzrost o 1,6 p.p. Dotychczas trzecią pozycję na podium zajmowała Konfederacja. Tę jednak w najnowszym badaniu wyprzedziła także Lewica, którą chce poprzeć 9,9 proc. ankietowanych.

Skrajna prawica weszłaby do Sejmu jako ostatnia i mogłaby liczyć na 9,5 proc. poparcia. Poza parlamentem znaleźliby się Bezpartyjni Samorządowcy. Ich chce poprzeć 1,5 proc. ankietowanych. Taki wynik nie uprawnia nawet do otrzymania subwencji.

Tu KO wygrywa z PiS, a Trzecia Droga utrzymuje się na podium

Przypomnijmy, że w minioną niedzielę władze Wieruszowa opublikowały wyniki własnych prawyborów. Niewielka gmina w województwie łódzkim określana jest mianem "Polski w pigułce", bowiem to tam poparcie dla partii jest zbliżone do wyników ogólnopolskich.

Najlepszy wynik osiągnęła Koalicja Obywatelska, która zdobyła 34,08 procent głosów. Na Prawo i Sprawiedliwość głos oddało 32,32 proc. 11,94 proc. osób oddało głos na Trzecią Drogę, co także daje ugrupowaniu tytuł trzeciej siły politycznej.

6,64 proc. poparło Konfederację, a Lewica zdobyła 6,35 proc. głosów. Poniżej progu wyborczego uplasowali się Bezpartyjni Samorządowcy – 3,51 proc., Ruch Dobrobytu i Pokoju – 0,76 proc. i Strajk Przedsiębiorców – 0,33 proc.

Jak wyliczyliśmy, w takim wariancie PiS wprowadziłby do Sejmu ok. 191 posłów. KO zgromadziłaby zaś 179 szabel. Trzecia Droga otrzymałaby mandaty dla ok. 53 przedstawicieli, a Konfederacja i Lewica po ok. 18. Jednego posła prowadziłaby Mniejszość Niemiecka. W ten oto sposób demokratyczna opozycja mogłaby utworzyć wspólny rząd.

Warto podkreślić, że w 2019 roku w Wieruszowie prawybory dały Jarosławowi Kaczyńskiemu poparcie na poziomie 46,5 proc., a Koalicji Obywatelskiej na poziomie 23,49 proc.