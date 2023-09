Kina nie będą świecić pustkami. Jest przełom w sprawie strajku w Hollywood

Zuzanna Tomaszewicz

W szystko wskazuje na to, że w najbliższych latach kino nie będzie jednak świecić pustkami, ponieważ wytwórnie poszły po rozum do głowy. Strajkujący pisarze, którzy są zrzeszeni w Writers Guild of America, ogłosili wstępne porozumienie ze studiami filmowymi.