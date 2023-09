Polityczka PiS naubliżała czarnoskórym na wizji. Jej oponent aż przerwał wywiad

Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w okręgu łódzkim Agnieszka Wojciechowska van Heukelom zaczęła nazywać osoby czarnoskóre "m***nami" podczas wywiadu. Poseł Lewicy Przemysław Koperski nie wytrzymał i przerwał wywiad. Prowadząca nie reagowała na prośby o interwencję.

Polityczka PiS obrażała czarnoskórych. Jej oponent aż przerwał wywiad. Fot. Twitter / Telewizja wPolsce.pl / Screen

W prawicowej stacji "WPolsce.pl" odbyła się debata w sprawie polityki migracyjnej Unii Europejskiej.

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom z Prawa i Sprawiedliwości nagle obraziła osoby czarnoskóre. – W tym momencie stawia pan zarzut, że wszystkiemu winne jest Prawo i Sprawiedliwości, a w Afryce biją m***ynów – powiedziała.

– To jest skandaliczne. Proszę nie używać takich słów. To jest rasistowskie – zareagował poseł Lewicy Przemysław Koperski.

– Słowa m***yn mam nie używać? – zapytała, po czym stwierdziła: – Pan mi słownik języka polskiego chce zmieniać? Ja jestem filologiem. To nie jest rasistowski język. To język polski. W języku polskim słowo m***yn oznacza przedstawiciela rasy ciemnoskórej – broniła się Wojciechowska.

Prowadząca nie reagowała na wielokrotne prośby Koperskiego o zwrócenie polityczkce PiS uwagi. Zamiast tego prosiła posła o odpowiedź na pytanie ws. polityki migracyjnej Unii Europejskiej

– Jeżeli będzie pani pozwalać na używanie takiego języka, to ja się wyłączam – stwierdził, po czym rozłączył połączenie ze studiem.

Polityczka PiS jeszcze po programie stwierdziła w serwisie "X", że sugerowanie jakoby "m***yn" było obelgą to... dyskryminacja.

"Poseł Lewicy zarzucił mi rasizm, bo władam poprawną polszczyzną, która jego zdaniem jest niepoprawna politycznie. Tymczasem on sam cytatów nie rozpoznaje. To Lewica dyskryminuje sugerując, że M***yn to obelga" – napisała.

Przypomnijmy, że w 2020 roku Rada Języka Polskiego zwołała posiedzenie plenarne, podczas którego przyjęto stanowisko dr hab. Marka Łazińskiego w sprawie zaniechania używania słowa "m***yn" na płaszczyźnie administracji, szkolnictwa oraz mediów.

"Dziś słowo Murzyn jest nie tylko obarczone złymi skojarzeniami, jest już archaiczne" – stwierdzono. Żaden członków rady nie oprotestował stanowiska.

Kim jest Agnieszka Wojciechowska van Heukelom? Polityczka PiS walczy o Sejm

Działaczka opozycji w czasach PRL weszła do krajowej polityki w 2007, gdy zapisała się do Prawa i Sprawiedliwości. Podjęła wówczas współpracę z Joanną Kluzik-Rostkowską, prowadząc jej kampanię wyborczą do Sejmu.

W latach 2007-2011 była dyrektorką jej biura poselskiego. W 2011 roku została wyrzucona z partii przez szefa struktur PiS w Łodzi.

Jeszcze w 2010 roku Wojciechowska van Heukelom współtworzyła kampanię prezydencką Jarosława Kaczyńskiego. Później jednak jej drogi z Prawem i Sprawiedliwością się rozeszły.

W 2014 roku związała się z Kongresem Nowej Prawicy, walcząc z poparciem tej partii o fotel prezydentki Łodzi. Już w 2015 roku bezskutecznie próbowała wejść do Sejmu z list ruchu Kukiz'15.

W 2023 roku wróciła na łono Prawa i Sprawiedliwości, a Jarosław Kaczyński dał jej biorące, bo trzecie miejsce na listach obozu władzy w okręgu łódzkim.