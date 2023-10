Wielki plan PiS spalił na panewce? Chcieli obrzydzić film Holland, ale wyszło inaczej

Katarzyna Florencka

Z aledwie kilka tygodni temu politycy PiS prowadzili zmasowany atak na "Zieloną granicę" Agnieszki Holland. Choć w pewnym momencie do nagonki dołączył nawet prezydent Andrzej Duda, oznajmiając, że "tylko świnie siedzą w kinie" – to nie wygląda na to, żeby przekaz PiS trafił do Polaków. Film Holland pobił właśnie ważny rekord.