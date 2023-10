Andrzej Duda wygłosił orędzie na antenie TVP tuż przed wyborami do Sejmu. Prezydent zaapelował do Polaków o jak najliczniejsze stawienie się przy urnach. – To ważne, żeby współpraca między prezydentem a rządem była sprawna i skuteczna. Nie możemy sobie pozwolić na kłótnie, awantury i chaos – zaapelował.

Orędzie Andrzeja Dudy w TVP. "Demokracja jest silniejsza niż kiedykolwiek". Fot. TVP / Screen

Orędzie Andrzeja Dudy w TVP. Tuż po nim przemówi Tomasz Grodzki

Andrzej Duda i Tomasz Grodzki zaplanowali orędzia w TVP na ten sam dzień. Najpierw, zgodnie z zasadą precedencji, wyemitowano wystąpienie prezydenta. Tuż po nim pokazany zostanie marszałek Senatu.

– W niedzielę zdecydujemy, jak będzie wyglądała Polska. Pokolenia Polaków walczyły o to, żeby móc decydować o najważniejszych dla naszej ojczyzny sprawach. Jest to naszym prawem i przywilejem – powiedział.

– To my, obywatele RP mamy w rękach moc, aby wspólnie kształtować politykę naszej ojczyzny. Głos oddany w wyborach to nie tylko wyraz naszych przekonań i wartości, ale także wyznaczenie kierunków, w jakich Polska powinna się rozwijać – dodał.

Nasze decyzje będą miały wpływ nie tylko na przyszłość naszego kraju, ale także na przyszłość naszych rodzin, dzieci i nas samych. Pamiętajmy o tym udając się do lokalu wyborczego. Wybierajmy mądrze Andrzej Duda Podczas orędzia w TVP

Andrzej Duda wspomniał nie tylko o wyborach do Sejmu i Senatu, ale również o nadchodzącym referendum. – Gorąco zachęcam, żeby wypowiedzieć się w niezwykle istotnych sprawach dotyczących naszego bezpieczeństwa, polityki gospodarczej i społecznej. To Polacy powinni decydować i najważniejszych dla naszej ojczyzny sprawach – ocenił.

Według prezydenta wyniki referendum dadzą rządzącym ważne argumenty w dyskusjach prowadzonych na arenie międzynarodowej.

Andrzej Duda w TVP: Dziś demokracja jest silniejsza niż kiedykolwiek

– Wynik referendum da rządzącym silną legitymację, żeby pokazywać na forum międzynarodowym wolę naszego społeczeństwa w kluczowych sprawach. Także mówić zdecydowane nie, kiedy jest to konieczne – stwierdził.

Polityk podkreślił, że to wola Polaków musi mieć decydujące znaczenie. Jak dodał, żyjemy w niebezpiecznych czasach, stawiających przed nami szereg niełatwych wyzwań.

– Bezpieczeństwo Polski to sprawa fundamentalna, najważniejsza. Polska zdaje egzamin. Pokazaliśmy to jako państwo i społeczeństwo po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Pokazaliśmy to, kiedy odpieraliśmy atak hybrydowy na wschodnią granicę Unii Europejskiej. Jesteśmy stawiani jako wzór – zapewnił.

– Dziś demokracja w Polsce jest silniejsza niż kiedykolwiek. Polacy wiedzą, że to od ich głosów zależy przyszłość ojczyzny. Wyrazem tego przekonania jest udział w wyborach. Apelowałem o to wielokrotnie. Głęboko wierzę, że to również będą wybory pod znakiem rekordowej frekwencji – podsumował.