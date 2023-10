Gdy Polska patrzyła na Kaczyńskiego, on spojrzał na Szydło. "Wzrost roli"

"Był zawstydzony". Ekspert obnażył mowę ciała Kaczyńskiego w wieczór wyborczy

Alan Wysocki

J arosław Kaczyński ogłosił zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości po ogłoszeniu wyników exit poll do Sejmu i Senatu. Co jednak mówiła mowa ciała lidera ustępującego obozu władzy? – Był zawstydzony tym, co się zdarzyło. Kaczyński miał świadomość, że PiS ma nikłe szanse – powiedział w naTemat ekspert ds. PR i mowy ciała, Maurycy Seweryn, a także zwraca uwagę na wzrost roli Beaty Szydło kosztem Mateusza Morawieckiego.