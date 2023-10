Twórcy "The Crown" nie pokażą tej sceny z Dianą. Do jej historii chcą podejść z taktem

Bartosz Godziński

P rzed nami premiera 6. sezonu "The Crown". Zobaczymy w nim, co dla widzów nie będzie raczej spoilerem, śmierć księżnej Diany i jej następstwa. Wciela się w nią aktorka Elizabeth Debicki. Twórcy serialu Netfliksa nie pominą wątku tragicznego wypadku, ale pokażą go z "szacunkiem". W jaki sposób?